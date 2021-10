Ekskluzivno za HELLO! Melina i Đina Džinović o kućnim pravilima, ljubavnim i modnim savetima

Melina i Đina Džinović ekskluzivno za HELLO! prvi put zajedno pred kamerama

Poslednji put sa decom su se slikali za novine kada su ona bila u predškolskom uzrastu. U međuvremenu su ih Melina i Haris Džinović često pominjali u intervjuima, ali zajedničke fotografije su izostajale. Nismo znali kako Đina i Kan izgledaju, sve dok nisu dovoljno odrasli da bi otvorili profile na društvenim mrežama.

Đina je vrlo brzo stekla nekoliko desetina hiljada pratilaca, što je sasvim dovoljno da je nazovemo influenserkom. Imajući sve to u vidu, u ovom razgovoru poznatoj kreatorki društvo nije pravio suprug, već – ćerka. Na početku priče Melina nam je otkrila da je iza nje veoma dinamično leto.

‒ Rano sam ga započela, a kasno završila. Bila sam u Grčkoj, Francuskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj, stigla sam da odem i u Milano, doduše na dva dana. Dobar deo tih putovanja nije bio planiran, ali su se divno uklopila.

Niste se skrasili u vašoj novoj kući, o kojoj se mnogo pisalo?

Melina: Nikada ranije nisam čula da je neka kuća dobila takav publicitet. (smeh) Ne znam šta je bilo toliko interesantno, jer smo je pravili kao i drugi ljudi. Pošto ni pre nisam provodila dane u kući, neće me na to navesti ni ovaj novi, lepi prostor. Jednostavno, nisam takav tip. Navikla sam na putovanja, druženja, izlaske.

Verovatno je sada lakše jer su vam deca velika...

Melina: Od početka braka nisam živela uobičajeno, prvo zbog Harijevog posla, kasnije i svog. Deca su vaspitana malo čergarski, navikli su da nismo uvek tu, ali im nikada ništa nije nedostajalo. Odličan sam organizator, a oko njih je uvek bilo mnogo ljudi koji ih vole i paze: moja sestra, brat, majka, otac. Ta mešavina uticaja bila je odlična za njihovu emotivnu samostalnost. Nikada nisu bili vezani za mene na taj način da plaču ako nisam kraj njih. Miloš Nadaždin

Melina i Đina Džinović za HELLO! o ljubavnim temama

Prethodnih godina često ste naglašavali da ste “loš policajac”, a da sa Harisom i Đina i Kan imaju više prijateljski odnos. Da li je i sada tako?

Melina: Budući da Kan ima 17 godina, a da Đina uskoro puni 18, ta strogost više nema smisla. Pokušavamo da održimo neka pravila, mada ona moraju da se menjaju. To mi baš ne prija, ali prihvatam i izlaske, i samostalnost, i da imaju svoje mišljenje, i da mi se kaže “neću”, što pre nisam mogla da zamislim.

Đina, predstavljamo li vas kao „tiktokerku“ ili još “samo” kao ćerku Harisa Džinovića?

Đina: Ako može ‒ kao influenserku, a što se samih mreža tiče, sada mi je „Instagram“ prioritet. Naravno, uvek ću biti srećna što sam Harisova ćerka, ali spremna sam da mnogo radim da bi me predstavljali samo imenom i prezimenom. Nedavno su me zvali da dam intervju upravo kao influenserka, sa dečkom, a naslov je bio “Ćerka Harisa Džinovića i njen dečko”. Posle toga stiglo mi je dosta poruka u kojima su me pitali jesam li stvarno njegova ćerka. Nikada to nisam objavila, kao ni porodične fotografije. Da sam koristila tu “prečicu”, bilo bi suviše lako, pa sve što sam do sada uradila ili ću uraditi ne bih doživljavala kao sopstveni uspeh.

Miloš Nadaždin

Melina, u jednom intervjuu ste o Đininom dečku rekli: “Haris i ja smo bez problema podržali tu vezu jer je Andreja Đurić fantastičan momak. Porodično ga veoma volimo, a Haris je bio taj koji je dopustio tu ljubavnu priču, što je meni bilo malo šokantno.”

Melina: Interesantno je što ni ona ni Kan nisu bili u medijima, pa su ljudima ostali u sećanju kao sasvim mala deca. Kada je Đina imala više od 16 godina, pomenut je i dečko, što je krajnje normalno, ali mnogi su se začudili. Daleko od toga da ne treba da ima momka i radi sve što radi njena generacija. Da se razumemo, Hari tu nema šta da brani niti bi iko želeo da staje na put svom detetu. Veoma je bitno imati zdravu i srećnu prvu ljubav, jer će ona obeležiti budući emotivni život. Divno je što je taj dečko vrlo kulturan, fino vaspitan i što se lepo uklopio.

