Mirisi koji osvajaju: 6 parfema koji se savršeno slažu uz party haljinu ove praznične sezone

6 parfema koji se savršeno slažu uz party haljinu ove praznične sezone

Sezona svečanih izlazaka je konačno tu, radujemo se svetlucavim party haljinama, šljokicama, visokim potpeticama i mirisu koji ostavlja trag. Ali pravi efekat nije samo u stajlingu: parfem je modni aksesoar koji zaokružuje tvoj izgled i ostavlja utisak dugo nakon što si napustila prostoriju.

Unsplash

Stručnjaci savetuju da parfem koji nosiš uz večernju haljinu treba da ima dobru projekciju i karakter — nešto što će te pratiti, ali ne dominirati bez razloga. Idealno je da tvoj miris bude sofisticiran, elegantan i u skladu sa tvojom odećom i raspoloženjem večeri.

1. Initio Narcotic Delight - luksuz koji osvaja prostoriju

Ovaj parfem je sinonim za glamur: snažne note kognaca i duvana čine ga neobičnim izborom koji priča priču. Ako želiš miris koji „radi umesto tebe“, ovo je jedan od onih koji zaista skreću pažnju. Pinterest

2. YSL Black Opium - moderni klasik za prazničnu noć

To je party parfem koji se često bira u decembru, slatke note kafe, cvetova i vanile čine ga ženstvenim i zabavnim, dok sjajna bočica izgleda kao dodatni aksesoar uz tvoju haljinu. Pinterest

3. Perfumer H Flower Number 1 - cvetna senzualnost

Za one koji vole mirise sa dubinom i kompleksom, ovaj parfem je prava mala mirisna avantura: tuberoza, jasmin i topli sandalovina stvaraju bold, ali sofisticirani miris koji odiše elegancijom.

4. Diptyque Orphéon - miris koji privlači komplimente

Inspirisan pariškim džez klubovima iz 60‑ih, ovaj parfem ima note tonke, kedra i jasmina koje ostavljaju jak, magnetičan trag. Savršen je uz večernje haljine kada želiš miris koji ljudi pamte i komentarišu. Pinterest

5. Dior Oud Ispahan - luksuzna, dublja nota

Kompozicija drveta i Damask ruže čini ovaj parfem sofisticiranim izborom za večernje izlaske. Nije previše intenzivan, ali ima snažan karakter koji upotpunjuje svaki elegantan look. Pinterest

6. Glossier You Rêve - seksi i zavodljiv signature miris

Sa notama puter‑kremaste slatkoće, badema i sandalovine, Rêve je idealan parfem ako želiš flert mirisom slatko ali sa dozom seksi sofisticiranosti.

Pinterest

Biraj parfem koji odgovara tonu događaja, jači i dramatičniji za glam večernje žurke, mekši i topliji za intimnije proslave. Parfem nanesi na pulsne tačke (vrat, zglobovi), miris će trajati duže i lepše se razvijati. Ako si osetljiva na jake mirise, razmisli o mirisnom losionu ili ulju umesto klasičnog parfema ostavlja diskretnu, ali primamljivu notu.

Pročitajte 5 najboljih parfema u Srbiji

Pravi parfem uz party haljinu ne samo da komplimentira autfit, već „priča“ o tvojoj ličnosti i stilu. Bilo da biraš intenzivan, misteriozan miris ili laganije note punog karaktera - sezona praznika je savršena prilika da parfem bude tvoj najbolji modni dodatak.





