U domu Lidije Vukićević zasijala najlepša jelka sa 4.000 lampica: Deca su mi rekla – prevazišla si sebe

Jelka Lidije Vukićević ima 4.000 lampica

Lidija Vukićević odavno nas je navikla da za svaki važniji praznik u njenom domu zablista najlepša moguća dekoracija, a tako je i ove godine. Darko Veljović

Šta više, nećemo pogrešiti ako kažemo da je ovog puta otišla i korak dalje. U duhu novogodišnje čarolije njen stan na Bežanijskoj kosi izgleda kao iz snova, što i ne treba da čudi ako se ima u vidu da je ukrašen sa čak 4.000 lampiona.

- Malo je reći da uživam u svemu što prati praznike – od ukrašavanja kuće i pripremanja hrane, do porodičnih ručkova i druženja sa prijateljima. Svake godine se potrudim da imam raskošnu novogodišnju dekoraciju, ali sada sam napravila pravu bajku.

-Deca su mi rekla: “Prevazišla si samu sebe!” (smeh) Preuredila sam deo stana da bi sve bilo baš onako kako sam zamislila, lepo i elegantno. Dominiraju standardne boje – crvena i zelena, a u prvom planu je 4. 000 najlepših lampiončića, uvezenih iz Holandije – kaže Lidija, koja je za HELLO! otvorila vrata porodičnog stana.

