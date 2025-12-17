12 godina pričaju da ga izdražava žena: Evo gde je zaposlen Veljko Kuzmančević

Od prvog dana ljubavi sa Vericom Rakočević, a ima tome punih 12 godina, Veljko Kuzmančević je na meti kritika da uz poznatu i ostvarenu suprugu živi više nego lagodno. Tome u prilog govorio je i podatak da su zajednički život započeli u njenoj kući u podnožju Avale. Mirko Tabašević

Veljko, pak, nikada nije voleo da se medijski eksponira – ni uz Vericu, još manje sam, pa su tračevi počeli da se množe. Međutim, kako je vreme prolazilo, ljudi su ga sve bolje upoznavali i postalo je jasno da je reč o pristojnom čoveku, talentovanom muzičaru iz ugledne i situirane porodice, koji uz to ima stalni posao. I to prilično odgovoran. Osim što komponuje klasičnu muziku, muž Verice Rakočević predvodi i orkestar, a platu prima u Narodnom pozorištu, gde je na poziciji organizatora izvođenja predstava.

‒ Narodno pozorište je ozbiljna kuća, koja zahteva ozbiljan pristup poslu. Istovremeno, već godinama radim sa velikim orkestrom od pedeset članova. Toliko se dobro poznajemo, da dišemo kao jedan organizam. Trudimo se da tekuće probleme ostavimo ispred ulaza u salu, a svi delimo sudbinu umetnika u Srbiji koji su često na ivici egzistencije. Opet, to su ljudi koji će pre pristati na manju zaradu, nego što će preći liniju, ljudsku, stvaralačku, umetničku ‒ pojasnio je Veljko u intervjuu za HELLO!.

Boško Karanović

Da on i Verica, jedna od naših najcenjenijih kreatorki, žive jedan sasvim običan život, može se zaključiti iz Veljkove izjave:

‒ Živimo na Avali, ali smo svaki dan u gradu. Verica i ja zajedno dolazimo na posao, zajedno se vraćamo kući. Često, pogotovo kada krenu hladni dani, pri pogledu na ljude koji čekaju autobus, pomislim koliko neke male, na prvi pogled nevažne stvari, mogu da nas usreće. Uprkos tome što najavljuju težak period u ekonomskom smislu, nadam se da ćemo uspeti da održimo životni standard, odnosno da nećemo morati busom na posao. Mirko Tabašević

‒ Veljko radi u pozorištu i ima platu od 35.000 dinara. Novac nije bitan u odnosu na sreću koju osećam kada se probudim pored njega – ispričala je svojevremeno Verica.

Osim toga Veljko Kuzmančević prethodnih meseci vredno radi kao kompozitor na jednoj od najgledanijih serija koje se emituju na malim ekranima "Krunska 11", a taj podatak gotovo da niko nije znao.





