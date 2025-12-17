Joca Stefanović postaje tata! Iva presrećna: Svi smo plakali u kući kada smo ugledali test

Joca Stefanović postaje tata

Juče se nagađalo da li Iva Bojanović trudna ili ne, a nedugo potom slike koja je izazvala veliku pažnju javnosti gde joj verenik Joca Stefanović drži ruku na stomaku oglasila se i 41-godišnja pevačica potvrdivši najlepše vesti koje stižu pred predstojeće praznike.

Naime, Iva je istakla da nije želela da se za to sazna, ali da su presrećni što će dobiti dete.

Instagram/Joca Stefanovic

- Istina je! Iako nismo želeli da se još uvek sazna, slika nije bila namenjena za tu informaciju. Zaista nismo ni razmišljali o tome, ali su ljudi došli do zaključka da sam trudna samo zato što je Joca držao ruku na mom stomaku. Plan je bio drugačiji, ali eto, na kraju je moralo da se sazna na ovaj ili onaj način. Presrećni smo - rekla je Iva ekskluzivno za Story.rs, a onda i otkrio kako je Joca reagovao kada je saznao da je u drugom stanju.

- Pa, kako je drugačije mogao reagovati? Njegova želja je bila prejaka, bio je presrećan! Svi smo plakali od sreće kada su mu deca uručila kutijicu sa testom za trudnoću. Ne mogu vam opisati njegovu reakciju, to biste morali da vidite na snimku! A to ću uskoro objaviti na Instagramu. S obzirom da sam ušla već u peti mesec, mislim da je i vreme da podelimo ovu radosnu vest - rekla je Iva.

Joca i Iva stalno ističu kako se lepo slažu, a nedavno je pevač progovorio o njenoj deci, koje je dobila iz odnosa sa prethodnim partnerom.

- To jesu moja deca, ja sam ih istinski prihvatio kao svoju, oni mene zovu ćale, iako imaju svog biološkog oca. To je moj najveći uspeh u toj porodici, ja sam svesno birao šta želim i znao sam šta želim od prvog momenta. Ljudi koji gledaju to i nešto im smeta, žao mi je, ali to je moj izbor, nemojte da gledate. Shvatio sam da je ona jedina žena koja mene tera napred, uvek gleda da sam ja taj koji će da bude ispred nje i da zaštiti porodicu i nju. Ona je imala neka iskustva koja nisu bila dobra, ja sam to podneo kao muškarac - pričao je Joca. Instagram/Iva Bojanovic





