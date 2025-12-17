U detinjstvu je bila teško bolesna, a danas je lepotica: Ćerka Gorana Višnjica izabrana za Kraljicu Hrvatske

Lana Lourdes Rupić, osamnaestogodišnja lepotica iz Šibenika, izabrana je za 35. Kraljjicu Hrvatske. Ona je, inače, ćerka Gorana Višnjića.

“Kraljica Hrvatske” najstariji je izbor lepote u Hrvatskoj.

Lana je rođena 2007. godine, a slavni glumac dobio ju je u vezi Šibečankom Mirelom Rupić. On je u prvo vreme poricao očinstvo, što je bila jedna od najpraćenijih tema u medijima širom regiona. Ćerku je, ipak, priznao i to pre nego što su stigli rezultati DNK testa.

Devojčica je odrastala daleko od svetlosti reflektora, a pojavljivanje na izboru lepote prvi je nastup u javnosti.

Ćerka Gorana Višnjića danas je u odličnim odnosima sa ocem, ali i sa njegovom porodicom. Glumac je od 1999. godine u braku sa Evom Vrdoljak, sa kojom ima troje dece. Porodični dom izgradili su u Americi. Photo by Presley Ann/Getty Images

U intervjuu koji je svojevremeno dao za magazin Gloria pričao je o svojoj porodici, pa i o razlozima zbog kojih su postali vegani, a tada je spomenuo i najstariju ćerku.

- Eva i ja smo se na primeru naše dece uverili koliko je prehrana važna za zdravlje. Vigo je kao mali imao ekceme na koži koje niko nije uspevao da izleči. Kad smo mu iz prehrane eliminisali mlečne proizvode sve se povuklo u roku od nekoliko dana.

- Lana je bila teško bolesna, imala je autoimonu bolest i razni specijalisti su joj prognozirali presađivanje jetre. Uz veganstvo i uzimanje određenih vitamina stanje joj se popravilo, a krvna slika joj je sada savršena – rekao je Goran Višnjić koji je ostvario zapažene uloge u brojnim američkim filmovima i serijama.

