Mirka je pre Vujadina volela jednog od najpoželjnijih Beograđana, ali je o njemu ne pitajte

Prva ljubav Mirke Vasiljević bio je on

Mirka Vasiljević je svoju emotivnu i porodičnu sreću davno pronašla kraj fudbalera Vujadina Savića, sa kojim je dobila četvoro dece: Adrijanu, Mihajla, Andriju i Aniku. Lepa glumica vešto kombinuje porodični i profesionalni život, pa stiže na sve strane: i da prati Vujadina gde god da ga povede fudbalska karijera, i da brine o deci, ali i da se bavi svojim poslom.

Iako je sa Vujadinom skoro pola svog života, do medija je svojevremeno stigla informacija da je na pragu punoletstva otpočela romansu sa dečkom iz razreda Lazarem Kosmajcem. Njih dvoje upoznali su se u privatnoj školi koju su oboje pohađali, a Mirka je već tada imala status mlade zvezde koji joj je donela uloga u filmu „Mi nismo anđeli 2“.

Prva ljubav Mirke Vasiljević nije imala srećan kraj

Raskinuli su posle nekoliko meseci zabavljanja i svako je krenuo na svoju stranu.

‒ Uvek rado odgovaram na pitanja koja se tiču mog posla, i na ona koja su u vezi sa suprugom i decom. Međutim, ne želim da govorim o nečemu što je deo moje prošlosti i što se dešavalo u srednjoj školi. Nije da izbegavam da pričam o tome jer sam posebna, već je to totalno degutantno ‒ odgovorila je Mirka kada su je svojevremeno pitali o Lazaru.





