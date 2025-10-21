Mirka Vasiljević uslikana u cik zore, život i četvoro dece ne mogu da čekaju

U ranu zoru, dok se grad tek budi iz sna, Mirka Vasiljević već je na nogama. Poznata glumica, majka četvoro dece i snaja legende fudbala Duleta Savića, s lakoćom balansira između profesionalnih izazova i porodičnog života.

Poslednjih dana u njenom životu je prilično turbulentno zbog afere u koju je upao njen partner i nevenčani suprug Vujadin Savić. Ali Mirka po ko zna koji put pokazuje da je žena zmaj. Posao, četvoro dece, gluma, snimanje za Instagram - sve ona to stiže. HELLO! arhiva

Kako izgleda život porodične žene koja ne zapostavlja svoju karijeru, i aktivna je na svim poljima, Mirka Vasiljević je već puno puta pokazala. Ali fotografija koju je nedavno podelila na svom Instagram profilu oduševila je njenu publiku. Naime, glumica je već u 06:46 bila spremna za snimanje, u savrešno stilizovanom izdanju.

Screenshot Instagram/@vasiljevic_mirka

Njena posvećenost i snaga nisu upitne, ali ono što dodatno osvaja jeste nenametljiv modni stil Mirke Vasiljević - na prvi pogled prefinjen ali prilagođen svakodnevici žene koja ne staje. A sve i da to želi, Andrej, Adrijana, Mihajlo i Anika se ne smiruju tek tako.

Ova kombinacija u potpunosti reflektuje njen stil: jednostavno crno, s pažljivo biranim detaljima. Komplet u tamnim tonovima osvežen je efektnim krojem nogavica sa geometrijskim dezenom i glavnim akcentom "Chanel" loafericama.

Crne mokasine s prepoznatljivim zlatnim logoom francuskog brenda "Chanel" nisu samo komad obuće, za svakog modnog znalca one su stav. Udobne, a luksuzne. Praktične, a efektne. Baš poput Mirke, ove mokasine znaju kako ostave snažan utisak. "Chanel" mokasine su izbor žene koja zna da elegancija ne mora biti komplikovana, niti je za tako što visoka potpetica nužna.

I dok korača kroz novi dan ispunjen obavezama, nenametljiv ali odlučan modni stil Mirke Vasiljević pokazuje da glumica ostaje verna sebi, smirena, samouverena i autentična.





