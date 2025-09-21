Stefana i Taru krstili su svetski poznati ljudi: Kum je dugogodišnji Novakov prijatelj, ipak o kumi svi pričaju

Jelena i Novak Đoković pre nepune dve godine krstili svoje naslednike, a tom intimnom i svetom činu, prisustvovali su samo najuža porodica i kumovi, prenosili su tada domaći mediji.
Krštenje Stefana i Tare Đoković odigralo se pod Ostrogom, a krstio ih je patrijarh Porfirije.
Kum na krštenju bio je bivši fudbaler Neven Marković i on je krstio Stefana, dok je Tarina kuma bila najbolja drugarica njene majke Jelene i direktorka Fondacije „Đoković” Maja Kremić.
O tome zašto se krštenje Stefana i Tare Đoković ranije nije dogodilo, uprkos tome što je Novak veliki vernik, govorila je njegova majka Dijana.
– Veoma sam ponosna na njega. Svi bi podredili uspeh iznad duhovnog mira. Kod Novaka je jaka i velika zahvalnost koju ima. Zahvalan je na svemu što je ostvario, sve je vanzemaljski.
On se drži svojih principa i verovanja, to čini čoveka, to čini njega – rekla je, a potom se osvrnula i na pitanje krštenja njegovih naslednika, koje se u medijima često provlačilo:
– Novak nosi osveštani krst koji je dobio na Hilandaru, koji mu daje snagu. Proveo je tamo tri dana, to je za njega veoma važno iskustvo.
On je zaista duhovno biće, krstio se kada je imao pet godina i taj čin shvatio je ozbiljno. Ima nešto u sebi. Stalno ga pitam kada će da krsti svoju decu, a on mi kaže: ‘Kada budu mogli da shvate čin krštenja’. On želi da Tara i Stefan budu svesni da su kršteni – rekla je Dijana.
