Pismo mojim roditeljima: Hana Ikodinović objavila emotivni snimak roditelja, Nataša i Dača nasmejani i srećni

Hana Ikodinović, ćerka Nataše Bekvalac i Danila Ikodinovića, pre nešto više od nedelju dana odselila se u Madrid gde je upisala prestižni fakultet.

Lepa Hana, koja je nedavno proslavila 18. rođendan, nedavno je i maturirala. Tim povodom, u javnosti su osvanule i prve zajedničke slike njenih roditelja i to 14 godina od razvoda. Instagram

Ponosni roditelji nisu krili sreću zbog velikih stvari koje se dešavaju u životu njihovog deteta, a očigledno je da su bivši supružnici u sjajnim odnosima te da mesta spekulacijama nema.

Juče je u životima kako novosadske Barbike tako i nekadašnjeg proslavljenog vaterpoliste bio izuzetno emotivno težak dan jer se njihova mezimica preselila u špansku prestonicu.

Ona je, naime, upisala prestižni univerzitet u Madridu, na kojem godišnja školarina iznosi 15.000 evra. Kako bi se što lakše adaptirala na novu sredinu i olakšala sebi početak studija prethodnih meseci je pohađala i privatne časove španskog jezika.

Hana je u poslednje vreme veoma aktivna na svom Instagram profilu, a sada je objavila fotografije i pokazala kako provodi prve dane u Španiji.

Ona je otputovala zajedno sa majkom Natašom, a njih dve su uveliko bile u šopingu i kupile puno stvari za opremanje stana. Hana je nakon te fotografije objavila još jednu sa ulica Madrida, a nema sumnje da će sve ići baš onako kako je zamislila. Instagram

Ikodinovićevoj teško pada razdvojenost od najmilijih, iako su gotovo stalno na video-pozivu, ona je poželela da objavi najemotivniji snimak koji para duše. Na njemu su njeni roditelji nasmejani i srećni, doduše, ima i onih teških trenutaka: "Pismo mami i tati" - piše u opisu snimka.

Na njemu možemo videti nekadašnjeg vaterpolistu kako o supruzi priča u superlativu, isto to čini i novosadska Barbika za prvog supruga. Njihove zajedničke porodične trenutke, ali i stravične scene nakon Dačine saobraćajne nesreće.

Podsećanja radi, bivši sportista se razveo i od treće supruge Maje Ognjenović pre nekoliko nedelja, mada nije želeo da komentariše javno bilo šta na temu razlaza. Jedina koja je reagovala je upravo Hana lajkovavši objavu na Instagramu gde se navodilo da se njena maćeha i tata definitivno razvode.









