Ovako su se upoznali Danilo i Maja: Maki je dolazila u kafanu...

Upoznavanje Maje Ognjenović i Danila Ikodinovića bilo je pre 12 godina

Vest da su Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović posle devet godina okončali brak, iznenadila je javnost, tim pre što su ostavljali utisak izuzetno skladnog para. Antonio Ahel/ATAImages

Dvoje vanserijskih sportista, nekadašnji reprezentativci Srbije u vaterpolu i odbojci, nikada nisu previše detaljisali o svom odnosu, braku, emocijama. Ipak, bilo je više nego jasno da među njima postoji ljubav.

Pre nego što su se venčali, nekoliko godina su se zabavljali.

Gostujući u podkastu “Priča za medalju”, kod Andrije Gerića, Danilo Ikodinović otkrio je da je njihova emotivna priča počela u kafani, čiji je bio vlasnik.

- Maki je dolazila u kafanu. Iz mog životnog iskustva, imao sam ženu koja nije poslovna, ženu koja je estradni umetnik, pevačica i koja je sportistkinja. Ne kažem ovo zato što je Maja moja aktuelna žena, prosto veza dvoje sportista je fenomenalna, jer ti znaš potrebe ovog drugog.

O svojoj, sada već bivšoj supruzi, Danilo je govoro u superlativu, sa mnogo uvažvanja.

- Imam ženu, moju predivnu Maju Ognjenović, koja je i danas vrhunska igračica. Moja gospođa je Tom Brejdi, i ona će završiti karijeru u 45. godini – ispričao je Danilo, dodajući da ju je pratio tokom kaerijere i uživao u njenim uspesima.









