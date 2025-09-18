Ovako su se upoznali Danilo i Maja: Maki je dolazila u kafanu...

Upoznavanje Maje Ognjenović i Danila Ikodinovića bilo je pre 12 godina
Vest da su Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović posle devet godina okončali brak, iznenadila je javnost, tim pre što su ostavljali utisak izuzetno skladnog para.
Dvoje vanserijskih sportista, nekadašnji reprezentativci Srbije u vaterpolu i odbojci, nikada nisu previše detaljisali o svom odnosu, braku, emocijama. Ipak, bilo je više nego jasno da među njima postoji ljubav.
Pre nego što su se venčali, nekoliko godina su se zabavljali.
Pročitajte Oglasila se Hana, jasno rekla šta misli o tatinom razvodu
Gostujući u podkastu “Priča za medalju”, kod Andrije Gerića, Danilo Ikodinović otkrio je da je njihova emotivna priča počela u kafani, čiji je bio vlasnik.
- Maki je dolazila u kafanu. Iz mog životnog iskustva, imao sam ženu koja nije poslovna, ženu koja je estradni umetnik, pevačica i koja je sportistkinja. Ne kažem ovo zato što je Maja moja aktuelna žena, prosto veza dvoje sportista je fenomenalna, jer ti znaš potrebe ovog drugog.
O svojoj, sada već bivšoj supruzi, Danilo je govoro u superlativu, sa mnogo uvažvanja.
- Imam ženu, moju predivnu Maju Ognjenović, koja je i danas vrhunska igračica. Moja gospođa je Tom Brejdi, i ona će završiti karijeru u 45. godini – ispričao je Danilo, dodajući da ju je pratio tokom kaerijere i uživao u njenim uspesima.
Slične Vesti
Oglasila se Hana, jasno rekla šta misli o tatinom razvodu
Hana Ikodinović odlučila je da ne krije svoje mišljenje o tatinom razvodu
18/09/2025Saznajte više
Sve više se primećuje razlika: Evo koliko je Dača Ikodinović stariji od Maje Ognjenović
Razlika u godinama Dače Ikodinovića i Maje Ognjenović je ovolika
07/06/2025Saznajte više
Svi slave doček Nove godine, a oni nešto posebno! U domu Maje i Dače čestitke stižu sa svih strana
31. decembar važan dan za Maju Ognjenović i Danila Ikodinovića
31/12/2024Saznajte više
Maja Ognjenović kroz suze na 40. rođendan priznala: Definitivno je sada kraj, mnogo mi je teško
Karijera Maje Ognjenović se završava
07/08/2024Saznajte više
Ni D od Danila: Kome je Maja Ognjenović posvetila tetovažu moćnog značenja
Tetovaža Maje Ognjenović nosi snažnu poruku
25/06/2024Saznajte više
On je dopao da mi bude zet... Majka Maje Ognjenović ne želi da krije, evo šta zaista misli o Dači: Tu mi nismo imali šta da kažemo
Majka Maje Ognjenović sasvim iskreno o zetu Dači Ikodinoviću
27/05/2024Saznajte više
Načinjena nepravda! Danilo Ikodinović besan: Znate li vi ko je Maja Ognjenović?
Danilo Ikodinović pokazao koliko vodli suprugu Maju i koliko je ceni kao sportistu
05/07/2021Saznajte više
Znala je šta želi: Ovako je zaista izgledao prvi susret Maje Ognjenović i Danila Ikodinovića
Maja Ognjenović Danilo Ikodinović prvi susret dogodio se baš kao na filmu
26/05/2021Saznajte više
Pročitajte još
Ovako su se upoznali Danilo i Maja: Maki je dolazila u kafanu...
Upoznavanje Danila Ikodinovića i Maje Ognjenović bilo je pre 12 godina
18/09/2025Saznajte više
Ljiljana Stjepanović pobedila tešku bolest: Umirala sam, bukvalno! Spasao me je ovaj manastir!
Ljiljana Stjepanović pobedila tešku bolest
18/09/2025Saznajte više
Od svih gradova u Srbiji Stiven Sigal izabrao za odmor baš ovaj, prolaznici u čudu
Stiven Sigal boravi u Srbiji
18/09/2025Saznajte više
Sergej Ćetković iskren: Spreman sam da uradim bilo šta na ovom svetu samo da je vidim nasmejanu
Sergej Ćetković otvorio dušu o odnosu sa suprugom Kristinom
18/09/2025Saznajte više
Ovo je nova devojka Mladena Mijatovića, koleginica sa Pinka
Nova devojka Mladena Mijatovića je njegova koleginica sa Pinka
18/09/2025Saznajte više
Goca Tržan dala otkaz na K1, odlazi od Jovane i Željka
Goca Tržan dala otkaz na K1
18/09/2025Saznajte više
Komentari (0)