Iako su važili za jedan od najskladnijih parova Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović odlučili su da stave tačku na svoj devet godina dug brak.
Kako saznaje Telegraf, razmirice između Danila i Maje bile su redovne poslednjih godinu dana, ali je par uspevao da ih prevaziđe, sve do ovog leta kada su odlučili da stave tačku na njihovu ljubav dugu više od jedne decenije.
Pročitajte Majka Maje Ognjenović otvorila dušu, rekla šta misli o Dači
Kako navodi izvor medija, Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović su seli i dogovorili se da se mirno raziđu. Odbojkašica je otputovala sama u Italiju gde zbog sportskih obaveza i boravi, dok je bivši vaterpolista ostao u Beogradu. Od ovog leta ne žive pod istim krovom.
Međutim, kako Blic saznaje Maja i Danilo jesu se mirno razišli, ali će on ostati da živi u Italiji. Maja je sa Instagrama uklonila zajedničke fotografije, ali je ostavila samo jednu koja jasno implicira da je brak sa Danilom imao lepe momente.
Da će doći do kraja ljubavi išta nije ukazivalo, posebno jer su se pre samo nekoliko meseci pozirali srećni i nasmejani sa Dačinom ćerkom Hanom na maturskoj večeri.
Slične Vesti
Majka Maje Ognjenović otvorila dušu, rekla šta misli o Dači
Majka Maje Ognjenović sasvim iskreno o zetu Dači Ikodinoviću
16/09/2025Saznajte više
Razvode se Dača Ikodinović i Maja Ognjenović!
Razvode se Dača Ikodinović i Maja Ognjenović
16/09/2025Saznajte više
Dača Ikodinović o udesu, crkvi i ženama: Natašin i moj brak raspadao se i pre nesreće, Maja mi je unela sigurnost
Ispovest Dače Ikodinovića
16/03/2023Saznajte više
Načinjena nepravda! Danilo Ikodinović besan: Znate li vi ko je Maja Ognjenović?
Danilo Ikodinović pokazao koliko vodli suprugu Maju i koliko je ceni kao sportistu
05/07/2021Saznajte više
Danilo Ikodinović ne može da sakrije ogromnu sreću, oglasio se na "Tviteru" (foto)
Supruga Danila Ikodinovića, naša uspešna odbojkašica Maja Ognjenović, pravi je šampion i žena zmaj
10/03/2021Saznajte više
Pročitajte još
Majka Maje Ognjenović otvorila dušu, rekla šta misli o Dači
Majka Maje Ognjenović sasvim iskreno o zetu Dači Ikodinoviću
16/09/2025Saznajte više
Maja obrisala sve slike, ostavila samo JEDNU! Koferi spakovani, Dača će ovde živeti
Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović se razvode
16/09/2025Saznajte više
Razvode se Dača Ikodinović i Maja Ognjenović!
Razvode se Dača Ikodinović i Maja Ognjenović
16/09/2025Saznajte više
Ispovest Zejne Murkić za HELLO!, nikad se nije udala: Od traume sam potisnula tri meseca, Kjaru sam prvi put uzela u ruke kad je imala...
Talentovana pevačica Zejna Murkić pozira sa desetogodišnjom naslednicom Kjarom, s kojom je zajedno učestvovala na beogradskom festivalu i otkriva na koji način ih je muzika od najranijih dana povezala
15/09/2025Saznajte više
Može slika? Ne može! Raduljica jasno rekao gde je granica
Miroslav Raduljica jasno rekao gde je granica u odnosu sa fanovima
15/09/2025Saznajte više
Oni su roditelji Saše i Dejana Matića: Zoran i Dragica pružili su im sve, a zbog ovoga su najponosniji
Roditelji Saše i Dejana Matića u javnosti
15/09/2025Saznajte više
Komentari (0)