Iako su važili za jedan od najskladnijih parova Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović odlučili su da stave tačku na svoj devet godina dug brak.

Kako saznaje Telegraf, razmirice između Danila i Maje bile su redovne poslednjih godinu dana, ali je par uspevao da ih prevaziđe, sve do ovog leta kada su odlučili da stave tačku na njihovu ljubav dugu više od jedne decenije.

Kako navodi izvor medija, Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović su seli i dogovorili se da se mirno raziđu. Odbojkašica je otputovala sama u Italiju gde zbog sportskih obaveza i boravi, dok je bivši vaterpolista ostao u Beogradu. Od ovog leta ne žive pod istim krovom.

Međutim, kako Blic saznaje Maja i Danilo jesu se mirno razišli, ali će on ostati da živi u Italiji. Maja je sa Instagrama uklonila zajedničke fotografije, ali je ostavila samo jednu koja jasno implicira da je brak sa Danilom imao lepe momente.

Da će doći do kraja ljubavi išta nije ukazivalo, posebno jer su se pre samo nekoliko meseci pozirali srećni i nasmejani sa Dačinom ćerkom Hanom na maturskoj večeri.










