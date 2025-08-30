Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Došao je ko je došao... Uplakana Suzana Jovanović održala emotivan govor na pomenu

Autor: | 30/08/2025

Suzana Jovanović danas je pola godine od smrti voljenog supruga Saše Popovića obeležila šestomesečnim pomenom. Svi običaji su ispoštovani, sin Danijel i ćerka Aleksandra se nisu odvajali od majke, a tu je bila i Saletova rođena sestra Ivanka

Veliki broj prijatelja i kolega okupio se danas na Novom bežanijskom groblju, kako bi uz sveću i molitvu održao pomen sjajnom čoveku koji im neizmerno nedostaje.

Sale nije zaboravljen. Došao je veliki broj ljudi sa estrade i iz Granda, a mada su Lepu Brenu kao i Jelenu Karleušu svi očekivali, one se nisu pojavile.

Pročitajte Porodica okupljena oko Saletovog groba, prošlo je šest meseci, svi pogledom traže Brenu

Suzana nije mogla da sakrije suze, dok je ćerka sve vreme bila uz majku i neutešno gledala u očevu fotografiju. 

Nakon što je sveštenik završio, uplakana Suzana Jovanović se kratko obratila okupljenim medijima i prijateljima. Ona se kroz suze zahvalila svima koji poštuju njihovu porodicu i koji čuvaju uspomenu na Saleta.

- Hvala vam puno. Hvala na ljubaznosti, razumevanju, na svemu što činite. Što poštujete porodicu i običaje. Hvala puno – rekla je Suzana sa suzama u očima i pozvala okupljene na ručak u obližnji restoran, piše Grand.

