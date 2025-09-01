Žika Jakšić otkrio zašto nije bio na Sašinom pomenu: Suzana je...

Žika Jakšić preživeo je moždani udar pre nešto više od dva meseca, a sada se već uspešno oporavlja te sa prvim danima septembra i njegovi poslovni angažmani ponovo počinju.

Juče je prvi put gostovao u televizijskoj emisiji posle duže vremena,a između ostalog dotakao se i brojnih tema koje zanimaju širu javnost. Jedna od njih je svakako i ta što se nije pojavio ni na jednom pomenu nedavno preminulom kumu Saši Popoviću. youtube printscreen

Voditelj emisije "Nikad nije kasno" otkrio je zašto nije bio na pomenu Saši Popoviću, održanom pre dva dana na Novom bežanijskom groblju u krugu članova porodice i prijatelja.

- Niko me nije obavestio o tome, nisam zaista znao. Prozivali su me i za četrdeset dana, ali ni tada mi niko nije javio da će se pomen održati. Trebao je neko o tome da me obavesti. Verovatno je Suzana zvala uži krug prijatelja i one koji su se sa njim u poslednje vreme družili.

Ćira je danas svratio do mene i ja sam od njega sam saznao. Bez obzira na moje zdravstveno stanje otišao bih da sam znao - kaže Žika Jakšić za domaći medj i otkriva da je jednom posetio Popovićev grob.

- Bio sam na grobu nedavno, upalio sam mu sveću i to je jedno poštovanje koje ja imam prema njemu.

Decenijama unazad Žika Jakšić i Saša Popović bili su najbliži saradnici na brojnim projektima, a čak su se i okumili kada se Jakšić ženio Dajanom Paunović. Antonio Ahel/ATAImages

Baš zbog toga je mnoge iznenadilo njegovo nepojavljivanje na parastosima koje je organizovala Sašina supruga Suzana, ali je očigledno da sa njom ne gaji bliske odnose kao što je to činio sa čelnikom Grand produkcije.

Podsećamo, Saša Popović preminuo je prvog marta na onkološkom institutu Gustav Rusi u predgrađu Pariza gde se mesecima unazad lečio.









