Žika Jakšić otkrio zašto nije bio na Sašinom pomenu: Suzana je...

Žika Jakšić preživeo je moždani udar pre nešto više od dva meseca, a sada se već uspešno oporavlja te sa prvim danima septembra i njegovi poslovni angažmani ponovo počinju.
Juče je prvi put gostovao u televizijskoj emisiji posle duže vremena,a između ostalog dotakao se i brojnih tema koje zanimaju širu javnost. Jedna od njih je svakako i ta što se nije pojavio ni na jednom pomenu nedavno preminulom kumu Saši Popoviću.
Voditelj emisije "Nikad nije kasno" otkrio je zašto nije bio na pomenu Saši Popoviću, održanom pre dva dana na Novom bežanijskom groblju u krugu članova porodice i prijatelja.
- Niko me nije obavestio o tome, nisam zaista znao. Prozivali su me i za četrdeset dana, ali ni tada mi niko nije javio da će se pomen održati. Trebao je neko o tome da me obavesti. Verovatno je Suzana zvala uži krug prijatelja i one koji su se sa njim u poslednje vreme družili.
Ćira je danas svratio do mene i ja sam od njega sam saznao. Bez obzira na moje zdravstveno stanje otišao bih da sam znao - kaže Žika Jakšić za domaći medj i otkriva da je jednom posetio Popovićev grob.
Pročitajte Zbog ovoga je Aca Sofronijević zaista napustio Nikad nije kasno, Žika Jakšić mu je rekao sledeće...
- Bio sam na grobu nedavno, upalio sam mu sveću i to je jedno poštovanje koje ja imam prema njemu.
Decenijama unazad Žika Jakšić i Saša Popović bili su najbliži saradnici na brojnim projektima, a čak su se i okumili kada se Jakšić ženio Dajanom Paunović.
Baš zbog toga je mnoge iznenadilo njegovo nepojavljivanje na parastosima koje je organizovala Sašina supruga Suzana, ali je očigledno da sa njom ne gaji bliske odnose kao što je to činio sa čelnikom Grand produkcije.
Podsećamo, Saša Popović preminuo je prvog marta na onkološkom institutu Gustav Rusi u predgrađu Pariza gde se mesecima unazad lečio.
Slične Vesti
Došao je ko je došao... Uplakana Suzana Jovanović održala emotivan govor na pomenu
Suzana Jovanović danas je pola godine od smrti voljenog supruga Saše Popovića obeležila šestomesečnim pomenom
30/08/2025Saznajte više
Porodica okupljena oko Saletovog groba, prošlo je šest meseci, svi pogledom traže Brenu
Pomen Saši Popoviću, koji je preminuo pre šest meseci obeležava se danas
30/08/2025Saznajte više
Pročitajte još
Veljko Ražnatović povređen! Oglasio se na Instagramu, oporavak će biti dug
Veljko Ražnatović povređen, dug oporavak je pred njim
01/09/2025Saznajte više
Žika Jakšić otkrio zašto nije bio na Sašinom pomenu: Suzana je...
Žika Jakšić nije bio na pomenu Saši Popoviću, ovo je pravi razlog
01/09/2025Saznajte više
Georgina Rodrigez stigla u Veneciju, pa sama prošetala crvenim tepihom, od Ronalda ni traga
Georgina Rodrigez u Veneciji bez Ronalda pozirala pred kamerama
01/09/2025Saznajte više
Slađana Slavković udala se za lekara i dobila dete u 47. godini: Izvinjavam se svim ženama, sustiglo se sada me to
Slađana Slavković udala se za lekara i dobila sina Vuka, samo dve nedelje nakon što je proslavila 47. rođendan
31/08/2025Saznajte više
Muž Adriane Čortan neprepoznatljiv, Nemanja je sada drugi čovek (FOTO)
Za oko mesec dana voditeljka Adriana Čortan proslaviće šestu godišnji braka sa suprugom Nemanjom Simićem
31/08/2025Saznajte više
Ko je nova devojka Bogdana Bogdanovića? Podrška mu je sada najpotrebnija
Devojka Bogdana Bogdanovića krije se od javnosti
31/08/2025Saznajte više
Komentari (0)