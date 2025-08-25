Suzana Jovanović se preko Granda oglasila zvaničnim saopštenjem, sada će se videti ko je ko

Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Estradni mag i dugogodišnji direktor „Grand produkcije“, Saša Popović preminuo je 1. marta nakon duže i teške bolesti.

Sada, šest meseci kasnije, Saletova udovica Suzana Jovanović i njegovi najmiliji organizuju šestomesečni pomen, koji će okupiti porodicu, najbliže prijatelje, kolege i poštovaoce njegovog rada.

- Obaveštavamo rodbinu, prijatelje i sve drage ljude da će se u subotu, 30. avgusta, na Novom bežanijskom groblju, održati šestomesečni pomen  u znak sećanja na našeg voljenog Sašu Popovića. Parastos će početi u 12 časova, a službu će obaviti sveštenik Srpske pravoslavne crkve.

Pozivamo sve koji žele da mu odaju poštu da nam se pridruže u molitvi i svi zajedno podelimo trenutke sećanja – kaže porodica Popović u svom zvaničnom obraćanju.

Kako se u dom Suzane Jovanović još od Saletove sahrane Lepa Brena nije pojavila, što je udvica Saše Popovića i sama potvrdila u intervjuu za Full Screen Media, ostaje da vidimo da li će se pevačica pojaviti na šestomesečnom pomenu. 

 

 

