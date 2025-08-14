Suzana Jovanović otkrila da li prodaje vilu na Bežanijskoj kosi: Deca su u svojim stanovima

Suzana Jovanović, udovica Saše Popovića svoju prvu i jedinu ispovest pre nekoliko dana dala je za SCANDAL! Ona je prvi put ispričala sve detalje o kojima javnost spekuliše. Od čega je zaista preminuo prvi čovek estrade, kao i kako su izgledali njegovi poslednji dani života.
Ubrzo posle sahrane Saše Popovića krenula su nagađanja šta će biti sa njegovom imovinom, posebno sa luksuznom vilom na Bežanijskoj kosi, kao i skupocenim automobilima. Na pitanje da li je sve prodala, Suzana je iskreno odgovorila.
Pročitajte Suzana: Pomisliće neko da nisam normalna, sedela sam u kuhinji i lepo čujem kako me doziva "Sulee", popnem se na sprat i na krevetu vidim...
- Ne, za života Saletovog smo zajedno odlučili da prodamo apartmane u Opatiji, jer deca nisu htela tamo da dolaze, Danijel i Tijana su još i dolazili, ali Aleksandra uopšte nije volela Opatiju. Nas dvoje, on više nego ja. Ja isto nisam sebi pronašla društvo tamo, on jeste, ja sam zbog njega išla, njega da ispratim, njemu da udovoljim, jer videla sam da je njemu lepo, da je on tu uživao. I onda smo doneli odluku, ne treba nam to, putovaćemo, ići ćemo gde god, svuda gde prstom pokažeš uzmeš agenciju dogovoriš sve i samo otputuješ, automobile, neke sam prodala, neke nisam, prodaću ih, ako to interesuje naciju. Prodaću ih, jer od dece niko ne vozi te automobile, ne vozim ih ni ja, deca hoće druge vrste automobila, druge marke, ono što njima treba i ono što će njima da služi u životu, tako da samo bez veze stoji mi rashod.
Iako je na raspolaganju uvek imala mnogo skupih automobila, ona je oduvek vozila svog Smarta.
- Eto, dokaz. Dokaz koliko sam skromna i dan-danas vozim Smart, tako da to meni nije potrebno, ni Ferari, ni Lambordžini, ni ništa da se sad tu ja nešto pokazujem, da budem primećena, meni to zaista nije potrebno. Ja živim za neke druge stvari koje nemaju cenu. Ja sam okrenuta Bogu i duhovnim stvarima. Ono što ne može parama da se kupi, to je kod mene najvrednije, a što možeš novcem da kupiš to kod mene nema nikakvu vrednost.
Suzana Jovanović u svojoj iskrenoj ispovesti konačno je dala odgovor i na pitanje da li će se preseliti iz skupocene vile na Bežanijskoj kosi.
- Za sada ne, ja baš volim našu kuću, baš zato što me podseća sve na Saleta. Zato što kao da osećam njegov duh i dalje tu, kao da je tu, samo što ne mogu da ga zagrlim fizički, ali ga osećam. Zato ne bih nigde odlazila, znam da ni on to ne bi voleo, za našu kuću koju smo toliko živeli da je sredimo, i da ja sad to nekom prodam i da tu dođe neka peta deseta osoba, drugo deca su mi preko puta, u svojim stanovima, samo pređem ulicu.
A da li planira da samostalno krene u nove poslovne poduhvate, Suzana je jasna:
- Za sad ne, ništa se nije u mojoj glavi rodilo. Ali za godinu dana ću sigurno da odlučim, u dogovoru sa decom, pa ćemo da vidimo.
