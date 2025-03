Oglasila se Suzana posle Sašine smrti, njene reči slamaju srce

Suzana Jovanović 1. marta izgubila je voljenog supruga i najveću životnu podršku. Saša Popović preminuo je posle kraće i teške bolesti, a iza sebe ostavio je neutešnu Suzanu, ćerku Aleksandru, kao i sina Danijela koga je voleo kao da mu je biološki otac. Boško Karanović

Saša Popović je u braku sa Suzanom proveo preko dve decenije i bili su jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni. Kada je upoznao buduću suprugu, prvi čovek muzičke industrije u Srbiji imao je 42 godine i status velikog zavodnika.

‒ Čim sam video Suzanu onako lepu, zgodnu i nasmejanu, unela je neku vedrinu u moj dotadašnji pomalo monoton život. Nijednog trenutka nisam razmišljao da li treba da otpočnemo zajednički život. A to da sam zavodnik, to je već izvikana stvar, mislim da su tome doprineli mediji ‒ rekao je jednom prilikom Popović.

Prvi put, otkako je potvrđena informacija da nas je Saša napustio, na svom profilu na Instagramu Suzana Jovanović oglasila se i uputila emotivnu poruku.

- Hvala svim dobrim ljudima koji su nam izjavili saučešće i koji se saosećaju sa nama u našem bolu. Porodica Popović - napisala je Suzana. Instagram

Venčanje Saše Popovića i Suzane Jovanović davne 1998. godine i danas se smatra jednim od najglamuroznijih, a kadrove sa crkvene ceremonije objavila je i televizija Pink. Mladoženja je imao crno odelo, dok je mlada nosila klasičnu venčanicu i veo. Kumovi su im bili Lepa Brena i Boba Živojinović, a venčanju su prisustvovali najpoznatiji pevači tog vremena: Vesna Zmijanac, Predrag Živković Tozovac...

Posle venčanja, Suzana je odlučila da se posveti porodici.

‒ Nikada nisam zažalila zbog te odluke. Štaviše, opet bih isto uradila.Koleginice su mi često govorile: „Da sam na tvom mestu, da mi je Saša Popović muž, ne bih silazila sa televizije“ ‒ otkrila je pevačica u razgovoru za domaće medije.

‒ Popularnost me nikada nije zanimala, pogotovo ne danas. Gledam da me u medijima ima s merom, i to ako treba nešto da prezentujem. U suprotnom, obično sam novinarima govorila da pozovu nekog mlađeg, ko tek gradi karijeru. Znam kako je meni bilo kad sam počinjala - rekla je tada Suzana, koja sada mora da skupi snage i život nastavi sama, bez voljenog Saleta.

