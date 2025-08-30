Rođena sestra Saše Popovića neutešna na pomenu bratu, pala Suzani u zagrljaj

Danas je početkom u 12 časova na Novom bežanijskom groblju održan šestomesečni pomen estradnom magu Saši Popoviću, a prvi su se na njegovom grobu pojavili njegovi najmiliji supruga Suzana sa decom Danijelom i Aleksandrom.

Nedugo nakon Suzane i dece, stigla je i rođena sestra Saše Popovića Nena, koja je na spomenik donela panaiju, žito koje se isključivo služi za pomen pokojnika. Antonio Ahel/ATAImages

Suzana joj je pritrčala u pomoć oko svega što joj je bilo potrebno. Nena je neutešno nema bez reči stajala ispred spomenika i neutešno plakala.

Ispod velikog mermernog spomenika sa Sašinom slikom na grob je položen venac od crvenih ruža. Ekipa Kurira se nalazi na licu mesta, a nakon sveštenika i udovice pokojnog estradnog maga Suzane Jovanović i njihove ćerke Aleksandre i sina Danijela, krenuli su da pristižu i Sašini najbliži prijatelji i saradnici Bane Bojanić, Ćira, Dragan Kojić Keba sa suprugom Oljom, Goran Šljivić, Zoran Pejić Peja.... Na šest meseci su stigli i Viki Miljković i Taške, Snažana Đurišić sa Vanjom Miloševićem, Ana Sević sa suprugom...

Podsećanja radi, na komemoraciji koja je održana u Sava centru 6. marta ove godine niko nije znao da se pojavila i rođena sestra Saše Popovića, Nena koja je sedela u prvom redu tik do snaje i bratanice.

Njoj se odmah obratio Voja Nedeljković čim je stao za mikrofon, a ona nije mogla da sakrije tugu te se rasplakala i tokom govora svih prijatelja suze su samo navirale.

Tek jednom je estradni mag govorio o rođenoj sestri koja je od njega starija pet godina a sa kojom je bio veoma blizak.

U poslednjem intervjuu za Grand Saša se prisetio porodičnih okupljanja i dočeka Nove godine koje je kao mali slavio sa sestrom. Antonio Ahel/ATAImages

- U krugu familije smo je uvek čekali. Sećam se kada sam imao 9 godina, to je bilo 1963., sestra koja je starija pet godina od mene i ja ostali smo budni, a mama i tata su legli u 11 sati.

Godinu ili dve pre toga smo kupili televizor. Jao, televizor! Znate li šta je to bilo u to vreme, početkom šezdesetih? Bila je serija ‘Crni sneg’, Čkalja, MiIja Aleksić i tadašnja garnitura najpoznatijih glumaca.

To je počelo da se pušta od 9 pa do 12 za doček Nove godine. Sestra i ja smo sedeli i gledali to bez daha, i onda smo i kasnije svake godine kod kuće proslavljali uz televizor, jelku i poklone. Lepo je bilo- pričao je Saša.









