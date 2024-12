Saša je rođen u Novom Sadu, a Suzana? Detalj iz biografije promakao svima

Saša Popović i Suzana Jovanović ljubav su krunisali 1997. godine na raskošnom venčanju, a dve godine kasnije rodila se ćerka Aleksandra koja je pored Suzaninog sina Danijela donela radost u porodični raj.

Dok Saša Popović bolest pobeđuje u strogoj privatnosti, Suzana se ne oglašava za medije i trudi se da bude najveća moguća podrška čoveku sa kojim živi bajku.

Suzana važi za pravu ženu iz naroda. Majka je dvoje dece, a ljudi je vole pre svega zbog skromnosti i prirodnosti, koje ni uz sve uspehe i popularnost nikada nisu nestali.

Danas nije toliko aktivna u svetu muzike, na prvom mestu joj je porodica, pa se publika svaki put obraduje kada se Suzana negde pojavi ili da intervju. Petar Đorđević

Tako je jednom prilikom gostovala u emisiji Glamur, gde je otkrila puno detalja o početku svoje karijere, ali i početku ljubavi sa Sašom Popovićem.

Suzana je 1996. godine angažovana da peva na svadbi pevačice Zlate Petrović i voditelja Zorana Pejića Peje, gde ju je prvi put uživo video megapopularni Saša Popović, harmonikaš Slatkog greha.

- Nije on to toliko pokazivao, ali sam posle od nekih ljudi ipak čula da je on "bacio oko na mene". Tada smo uspostavili neki prvi kontakt. Tada nisu bili mobilni telefoni, bili su oni pejdžeri, Sale je imao pejdžer, i bio je fiksni telefon u mom stanu u Mirijevu.

Onda sam ja njemu dala broj fiksnog telefona, on meni broj pejdžera, i kao hajde čućemo se, javićeš se nekad. I to je tako prošlo, ne znam ni ja zašto. Ja sam radila puno, nisam ni razmišljala u tom pravcu da između nas može nešto da se desi.







Jednom je njegova drugarica Marijana Ukraden meni je radila spot za pesmu Nema kajanja. Ona ga je pozvala da svrati, ja uopšte ne znam, to je sve sudbina, tako se sve sklopi.

Ona ga je pozvala da radi jednoj pevačici spot. Rekla mu je da svrati i da ga upozna sa mnom. I on je došao. Ja sva fina, slatka, doterana za spot, on se oduševio mojim izgledom, i onda smo se dogovorili da izađemo negde.

I tako smo mi krenuli da se družimo, prvo kao dva prijatelja i druga, ni sama ne znam kako se desilo da se mi zaljubimo jedno u drugo i da se spojimo. Bukvalno, ti naši izlasci su se bazirali na drugarskom nekom druženju.

Nijedan pokret, gest ili reč, rečenica da se ja njemu sviđam, ili taman posla da ja to kažem kao žensko. Sve kao dva najbolja druga, drug i drugarica, i na ručkove, i na kolače, i na piće, i kako se desila ljubav ne znam, ali desila se - ispričala je Suzana. Antonio Anhel / Ata images

"Odlučujući trenutak" bio je dan kada je Suzana pevala na jednoj svadbi u Jagodini, ali je zbog smrtnog slučaja u porodici Suzaninog vozača, pevačica ostala bez prevoza. Vozač je predložio da pođe sa orkestrom, ali orkestar je već bio otišao.

Suzana nije znala šta da radi, pa je pozvala Sašu kako bi pronašli neko rešenje, ali nije očekivala da će se on ponuditi da je sam odveze. Kad su stigli pred restoran, Suzana je shvatila da on zapravo želi da se zabavljaju.

- Rekao je dođi da te poljubim, gotovo, ti si moja i kraj priče. Kako tvoja? Ti si moja devojka, žena, shvati kako hoćeš, dođi da te poljubim da lepše pevaš celu svadbu. Sećam se da je to bio poljubac u obraz. Došla sam kući, živela sam u sa svojom posestrimom u Mirijevu, ja sam se toliko držala za taj obraz ceo dan i kažem: Sele, ja neću sutra da se umivam, mora ovaj poljubac da ostane ovde. Tako smo se posle šalili uvek nas troje kad se nađemo, da se nisam umivala tri dana da bi ostao poljubac od Saše Popovića - prisetila se pevačica sa osmehom.

Već naredne godine, Saša i Suzana počeli su da žive zajedno. Saša je tada gradio kuću, bila je izgrađena jedna soba, kupatilo i kuhinja. Pozvao je Suzanu da pređe kod njega, a pridružio im se i Suzanin sin Danijel, koji je tada završio četvrti razred osnovne škole.

Posle godinu i po dana, jednog sasvim običnog dana, nakon doručka Saša je rekao Suzani da se spremi malo lepše, jer želi da je odvede na jedno mesto. Krenuli su ka Novom Sadu.

- Pošto Sale ima tamo sestru, zeta, sestričinu, ja sam mislila da me vodi kod njih da me upozna. Međutim, ne. Stižemo mi u Novi Sad, i ulazimo u zlataru njegovog prijatelja, a ja i dalje ni na kraj pameti šta ćemo mi tu.

I pošto su oni prijatelji, on mu kaže: Hajde Sale, pokaži nam šta imaš od prstenja. Ja pomislim: Hoće ovako neki poklon da mi kupi.

Krenem da gledam ono prstenje obično sa cirkonima, a on kaže: Ne ne ne, ostavi to sa strane, molim te izvadi ono lepše prstenje sa dragim kamenjem. Ja mu kažem - Sale, čemu sve to, nema potrebe, a on kaže: Samo ti ćuti i uživaj.

Iznese on nama prstenje i mi gledamo, ne znaš koji je lepši, a ja nikada do tada nisam dobila neki skup poklon, niti sam tražila, niti sam razmišljala u tom pravcu. I kažem: Sale, ja insistiram, nema potrebe, može i običan prstenčić sa cirkonima, a on kaže: Molim te, kako da ti kupim običan verenički prsten?

Ja sam se skamenila. ne znam kako sam se snašla da bilo šta progovorim. Bilo me je sramota od ovog čoveka kojeg ne znam, od zlatara Saše. Kaže: Molim te izaberi prsten koji ti se sviđa, to će biti tvoj verenički prsten. I tako me je verio - ispričala je ona. M.M./ATAImages

Ono što je kod Suzane prelomilo da odluči da je Saša pravi čovek za nju, jeste činjenica da je prihvatio njenog sina Danijela kao svoje dete.

- Kada se rodila Aleksadra, nikada nije napravio razliku, niti sam ja bilo kada osetila da on Danijela stavlja po strani, da on ima manja prava, a Aleksandra veća - kaže Suzana i dodaje da Saša u Danijela čak ima više poverenja nego u ćerku, koja je još uvek mlada.

Inače, malo ko zna da je Suzana Jovanović rođena u Beogradu, a odrasla u selu Ralja kod Smedereva.