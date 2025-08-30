Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Porodica okupljena oko Saletovog groba, prošlo je šest meseci, svi pogledom traže Brenu

Autor: | 30/08/2025

Pomen Saši Popoviću, koji je preminuo pre šest meseci obeležava se danas. Porodica se pre nekoliko dana dala oglasila zvaničnim saopštenjem u kojem je poručila: 

"Obaveštavamo rodbinu, prijatelje i sve drage ljude da će se u subotu, 30. avgusta, na Novom bežanijskom groblju, održati šestomesečni pomen  u znak sećanja na našeg voljenog Sašu Popovića. Parastos će početi u 12 časova, a službu će obaviti sveštenik Srpske pravoslavne crkve. Pozivamo sve koji žele da mu odaju poštu da nam se pridruže u molitvi i svi zajedno podelimo trenutke sećanja."

Dan kasnije, Saletova voljena supruga Suzana, kao i ćerka Aleksandra, sin Danijel i snaha Tijana dali su i čitulju u novinama. 

Danas, šest meseci otkako nas je posle duge i teške bolesti, estradni mag zauvek napustio, na Novom bežanijskom groblju obeležava se pola godine.

Pročitajte Suzana: Pomisliće neko da nisam normalna, sedela sam u kuhinji i lepo čujem kako me doziva "Sulee", popnem se na sprat i na krevetu vidim...

Ispod velikog mermernog spomenika sa Sašinom slikom na grob je položen venac od crvenih ruža, a figurice Belog anđela simbolizuju nadu u život posle smrti i pobedu nad smrću. Udovica Saše Popovića ispoštovala je sve običaje kako tradicija nalaže, a uskoro će i sveštenik održati pomen.

Prva je na grob voljenom suprugu stigla Suzana, u pratnji ćerke i sina. Ubrzo su pristigle i Ana Bekuta i Vesna Milanović, Dragan Kojić Keba sa suprugom Oljom, kao i saradnici i čelici „Grand“ produkcije. 

Na pomen je stigao mi Bane BojanićĆiraZoran Pejić Peja, kao i Sašina rođena sestra Ivanka Popović. Na šest meseci su stigli i Viki Miljković i TaskeSnažana Đurišić sa Vanjom Miloševićem

I Dragana Katić stigla je na Novo bežanijsko groblje kako bi prisutvovala šestomesečnom pomenu velikom prijatelju i kolegi. 

Na groblje je stigla i Suzana Mančić, kao i Ana Sević sa suprugom. 

