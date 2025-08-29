Mina Joksimović danas slavi jubilarni rođendan, samo OVOLIKO je mlađa od Jovane

Mina Joksimović, najstarija od četvoro dece Željka Joksimovića 30. avgusta proslavlja rođendan!

Ove godine u pitanju je jubilarna proslava, i to ni manje ni više nego na najekskluzivnijem grčkom ostrvu gde su Joksimovići redovni gosti svake godine. Instagram

Godine 1995. Željko se oženio psihologom Vesnom Avramović sa kojom je iste godine dobio ćerku Minu. Brak je kratko trajao, a bivši supružnici su nakon razvoda ostali u korektnim odnosima.

Mina je krenula očevim stopama i upisala je Muzičku akademiju. Muzičar je ponosan na ćerku i smatra da će joj se ukazati prilika da pokaže svoj talenat.

Današnja slavljenica se trenutno nalazi na grčkom ostrvu Mikonos gde je proslavila svoj jubilarni, 30. rođendan. Ona je slavila u restoranu, uz grčke specijalitete i vino, kada je stiglo iznenađenje od oca.

Naime, osoblje restorana je Mini donelo tortu koju joj je poslao Željko.

Instagram

- Najbolji rođendan ikada! Iznenađenje od najboljeg tate - napisala je Mina uz video na kom nije krila oduševljenje.

Ipak ono što je dodatno zanimljivo je činjenica da Joksimovićeva ćerka nije nešto mnogo mlađa od njegove supruge Jovane sa kojom je u braku dobio Mininog brata Kostu i dve sestre Anu i Srnu.

Naime, voditeljka i urednica jutarnjeg programa na K1 televiziji u aprilu ove godine proslavila je 45. rođendan, što znači da je Jovana polazila u srednju školu kada se Mina rodila.









