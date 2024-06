Željko Joksimović više ne želi da ćuti: Moja Mina je najviše trpela

Željko Joksimović nedavno je snimio duetsku pesmu sa Cecom Ražnatović “Više od sreće”, koja je vrlo brzo našla put do publike. Miša Obradović

Dve muzičke zvezde neguju višedecenijsko prijateljstvo, pa ne čudi što je Željko pristao da dođe u Cecin šou, iako, kako je priznao, ne pamti kada je dao intervju za televiziju K1, na čijem je čelu.

Željko Joksimović i Ceca Ražnatović pričali su o raznim temama koje su obeležile njihove karijere, ali spomenuli su i neke nimalo prijatne momente koje će zauvek pamtiti.

Pop zvezda svoj privatni život čuva podalje od javnosti. O porodici retko govori, a gledano sa strane ostavlja utisak arogantne osobe.

- U početku je bilo teško, bez obzira što se vodiš time baš te briga šta narod misli - iskren je Željko.

- Narodu se ne može ugoditi, a ja sam prosto takav kakav sam.

Antonio Ahel/ATAImages

Ipak, priznao je i to da je bilo mnogo teških momenata, koje su ostavile traga na njegov život.

- Svaka laž me provocira. Kako god se postavio ili mislio da to na tebe ne utiče, organizam pamti.

- Najveća laž je bila da sam ukrao pesmu “Lane moje”. Tada je moja majka od stresa dobila herpes po celom telu - prisetio se Željko Joksimović u razgovoru sa Cecom Ražnatović.





Kako je ispričao gostujući na Televiziji Blic, najviše nepravde doživeo je na početku muzičkog puta.

- Pojavljivale su se informacije koje ti se unerede u život.

To sam prolazio u periodu kada mi je Mina išla u školu. Moje dete je sve to čitalo - naveo je Željko Joksimović koji slobodno može da kaže da je njegova karijera imala put “preko trnja do zvezda”.