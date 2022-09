Skandalozno je to što se desilo... Zbog ovog muškarca su sestre Kovač zaratile na krv i nož (foto)

Sestre Kovač udaljile su se zbog njega

Sestre Kovač, Aleksandru i Kristinu, nije uspela da zbliži ni smrt oca, proslavljenog kompozitora Kornelija Kovača, koji nas je nedavno napustio.

A kako je sve počelo?

U septembru 2016. godine Kristina Kovač javno se odrekla sestre Aleksandre. Tom prilikom na Fejsbuk profilu je napisala:

„Ja sam najbližu sestru izgubila negde 1996. Ona je mene izgubila danas.

Ne znam koliko vas je danas imalo priliku da vidi šta se događalo pre podne na statusu mog kuma Ivana Kljajića, a u vezi sa mojim horom 'Hardkorus', u koji se uključila i Leontina Vukomanović, koja će se baviti njegovim menadžmentom. Svakako, to što se desilo i što je izrečeno od strane partnera moje rođene sestre bilo je ne samo skandalozno već i nimalo prijatno za čitanje, na šta mi je skrenulo pažnju više ljudi koji mi čak i nisu toliko bliski. Ne zbog sadržaja, već zbog činjenice da se već drugi put dešava da me ovaj čovek javno pljuje i proziva. Prvi put je to bilo posle takmičenja za 'Eurosnog', na kome je Nina pobedila sa mojom pesmom 'Čaroban', a takmičila se i Aleksandra sa svojom pesmom 'Idemo dalje'.

Neću ulaziti u prevelike detalje u ovom statusu, oni koji me dobro poznaju vrlo su svesni tuge sa kojom preživljavam sve probleme koje već godinama ima moj odnos sa Aleksandrom, nekada davno najbližom sestrom i osobom na svetu.”

Sestre Kovač u zategnutim su odnosima punih šest godina

“Ja sam svoju lekciju u međuvremenu naučila, žao mi je, milion puta sam se pokajala što sam je ikada povredila svojim grubim rečima i stavovima na temu njenog odabira životnog partnera, i to sam joj više puta rekla. Nažalost, to se odnosi samo na povređivanje njenih osećanja, ali ne i na moje mišljenje koje je i danas isto, jer mi se više puta pokazalo da je bilo ispravno. Vrlo nerado to govorim.

Ja znam da joj se ne sviđam. Ne sviđa joj se što sam rodila dete i zapustila talenat i karijeru. Prvo joj se nije svidelo što sam se udala, a onda što sam se razvela. Što sam se ugojila. Ne sviđa joj se što sam angažovana u građansko-političkom smislu. Ne sviđa joj se što sam iskrena u javnosti, što uvek govorim šta mislim, što ne čuvam ljubomorno ugled koji moja porodica ima. Ja lično mislim da ga čuvam, ali...

Od kada se rodilo moje dete pet godina skoro da nije imalo tetku, pa ju je onda šest meseci imalo, pa je, koliko vidim, poslednjih mesec dana opet nema, jer moja sestra smatra da je njen odnos sa mnom dovoljno opravdanje da se poigrava osećanjima mog deteta, pa mi se nije javila od kada je došla iz Škotske, a da nisam svesna da sam išta loše uradila. Biće da joj se prosto opet ne sviđam i da ne može to da proguta. I to je OK.”

“E pa ni meni se ne sviđa da neko ko je rastao i vaspitavan u istoj kući sa mnom nema problem sa pijačarskim jezikom i tonom koji njen partner koristi u gorućoj želji da me na sva usta (po drugi put) opljune i degradira, i činjenicom da on to uopšte radi.

Ne sviđa mi se da ona to čita i da joj se utroba ne prevrne od njegovih kompleksa, i njegove mržnje, i njegove želje da se ja povredim. Ne sviđa mi se da ja mogu da ćutim o tome kako njen partner godinama kao pijavica sisa njen talenat i sposobnost, kao neki makro prodaje njenu dušu i živi od iste, svoju držeći 'čistom' da bi na ovakvim statusima mogao da se hvali kako je neuprljan i sa pravim sistemom vrednosti, dok on vrlo glasno i na sramotan način po njen ugled izražava svoje mišljenje o tome što ja radim.”

“Danas sam došla do jednog zida, jedne planine koju prosto neću moći da pređem. Ne mogu i ne treba. Nas dve smo rasle i vaspitavane u istoj kući, ponosna sam na vrednosti kojima su nas naši roditelji učili, ponosna sam na lepo vaspitanje i osećaj za pravedno, inteligenciju koju su u nas usadili. I koliko god da pokušavam da razumem izbore i odluke moje sestre, posle ovakvih dana ne mogu.“

“Koga i kakvog voli, to je njena stvar. Šta će sve za njega da učini, takođe. Ali činjenica da njen životni partner javno pljuje njenu rođenu sestru spada u njen odnos prema meni.

Ja više ne mogu. Od danas više neću da gutam ništa makar mi se život pretvorio u smejuriju, jednog ga imam i neću da osećam kako me guši nešto što mi leži na duši i što me boli.

Aleksandri želim da joj se nikad ne desi osvešćenje, jer nisam sigurna da bi mogla da ga preživi. Volim je, i uvek ću je voleti, onu koja je bila 'najmajčinskija' sestra na svetu, med i mleko, najveći talenat i zvezda na nebu, najvrednija i razumna, kao Elizabet u 'Gordosti i predrasudama'. I dan-danas tugujem za njom. Anju volim i pozdravljam, pošto će sa ovim statusom ona sama otići iz mog života, mada je realno to već učinila.

Ja sam najbližu sestru izgubila pre dvadeset godina. Aleksandra je mene izgubila danas."