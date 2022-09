Porodična drama se nastavlja, Kristina Kovač iz Švedske poručuje: Boriću se do kraja, nedostojne stvari tek dolaze

Svađa Kristine i Aleksandre Kovač se nastavlja

Kompozitor Kornelije Kovač, koji je preminuo u 81. godini od posledica korona-virusa, sahranjen je za vikend na Novom groblju u Beogradu.

Posle duže vremena na okupu su se našle sve tri sestre Kovač, ali bilo je primetno da su Aleksandra i Anja držale distancu od Kristine, koja je iz Švedske doputovala sa suprugom i ćerkom.

Kada se vratila u Stokholm, Kristina je na Instagramu objavila svojevrsno saopštenje koje između redova potvrđuje navode o neslaganjima unutar porodice.

„Stigla kući, u Stokholm.

Protekli dani bili su magloviti, zamršeni splet groznih osećanja i osećaja ‒ tuge, očaja, žala, stresa, frustracije, nepravde i, na kraju, povezivanja činjenica u vrlo jasnu pretpostavku onoga što me čeka, što mi se sprema.

Sve je jasno, kristalno”, piše Kristina i nastavlja u istom duhu.

“Ono čemu ću se ja posvetiti je tugovanje za tatom, jer u tome sam jako dobra ‒ tuge se nikada nisam plašila i od nje nikada nisam bežala, a ona će mi pružiti trenutke provedene sa njim u duši, u sećanju, potrebno mi je to sad.

Posvetiću se i tome da svoj život usmerim na pravu stranu, ka muzici i stvaranju, koliko god mi to moja stvarnost dozvoli, tako da dostojno nastavim njega i njegovu umetnost...

Posvetiću se i izvođenju njegove jedine, talentovane unuke na pravi put, uz mnogo ljubavi i podrške, na nju je bio izuzetno ponosan.

Ono što sigurno neću raditi je patiti i kukati nad prestrašnim, nedostojnim stvarima za koje su ljudi sposobni, za koje slutim da su već neko vreme bile u pogonu, a tek dolaze. Ne, sa njima ću prosto, kao svaka jaka žena i borac, morati da se borim. Srčano, snažno i do kraja.

Jer ja sam ćerka svoje mame i ćerka svoga tate. Itekako.“