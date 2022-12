Sestre Kovač uspele da se zakače i na Božić! Aleksandra: Trpim laži, a ne reagujem; Kristina: Preneli su mi ljudi...

Sestre Kovač ponovo razmenjuju otrovne strelice

Aleksandra Kovač juče je, na Božić, objavila post u kojem je sumirala godinu na izmaku. Godinu u kojoj je ona izgubila oca, a naša muzička scena izvrsnog kompozitora, koji je napisao neke od najvećih hitova u poslednjih pola veka.

“Danas je prvi Božić bez tate. Pored svih lepih stvari koje mi je donela, 2022. godina mi je zauvek odnela i deo srca. Prošlo je više od tri meseca od kada nas je napustio naš voljeni otac Kornelije. Želim da zahvalim svim ljudima koji su bili tu u najtežim trenucima, koji su odali počast i poštovanje mom ocu i uputili reči podrške. Bilo je izuzetno bolno nositi se sa takvim gubitkom, a u isto vreme trpeti neprofesionalno i senzacionalističko izveštavanje određenih srpskih medija (čast izuzecima) o odlasku jednog umetnika i čoveka kao što je bio tata”, napisala je Aleksandra na društvenim mrežama.

“Svesna sam da živimo u vremenu duhovne bede i ispraznosti, ali neki prelaze sve granice pristojnosti. Poslednjih desetak godina moja porodica trpi medijski linč i progon pojedinih medija i tabloida, prouzrokovan lažima određenih osoba. Kulminacija tog progona dogodila se u danima posle sahrane mog oca. Znam da je mnogima zabavno da takve laži čitaju i dele po društvenim mrežama, ali to ima ozbiljne posledice. Ne mogu da vam opišem koliko je teško trpeti konstantne laži i ogromnu nepravdu, a ne reagovati. Posle svake od tih objava u medijima meni stižu poruke mržnje i uvrede, pa je tako bilo i samo nekoliko dana nakon tatine sahrane. Sve ove poruke, kao i komentare i izjave mnogih ljudi na društvenim mrežama sačuvala sam i dokumentovala. Imala sam potrebu da sa svima vama podelim ovo na današnji dan”, istakla je popularna pevačica.

“Niko od nas, a posebno ne moj otac, svojim ponašanjem i delom nije sve ovo zaslužio. Ali, verujem da je oprostio. Tata me je naučio da verujem u ljudsku dobrotu i znam da na kraju svega pravda i istina uvek pobeđuju.”

Međutim, njena sestra Kristina, sa kojom odavno nije u dobrim odnosima, sinoć je odgovorila na pitanje koje su joj postavili u Q&A razgovoru na Instagramu: „Da li pratiš Aleksandrine objave o novinskim člancima vezano za vašu porodicu?“

Kristina, koja poslednjih godina sa ćerkom živi u Švedskoj, odgovorila je:

“Nažalost, često mi ljudi to prenose. Nikad ne prestaje da boli to što pročitam i nikad ne propusti da me podseti na to zašto sam donela odluku koju sam donela pre evo već osam godina.” Instagram