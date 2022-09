Kristina Kovač se načisto slomila posle očeve sahrane: U meni više nema suza, moja porodica...

Ispovest Kristine Kovač posle očeve sahrane rasplakala javnost

Kornelije Kovač sahranjen je juče na Novom groblju u Beogradu, a poslednjem ispraćaju oca prisustvovale su sve tri ćerke. Aleksandra, Kristina i Anja Kovač iako su sve vreme stajale jedna pored druge, miljama su bile daleko.

Ata Images

"Ovo ružno pače/crna ovca samo želi da se ovaj, sve samo ne Zlatni, dan završi. U meni više nema suza, barem ne do jutra", slomljena od bola napisala je Kristina na svom profilu na Instagramu uz simboličnu fotografiju crne ovce.

Kako zagrljaja i tople reči u najgorem životnom trenutku nije imala od rođenih sestara, Kristina je odlučila da posebnu zahvalnost oda suprugu i ćerki Tari koji se nisu odvajali od nje na sahrani.

"Bez njih dvoje, nisam sigurna kako bih preživela jučerašnji dan. Moje dete je pokazalo neverovatnu zrelost, veću od mnogih odraslih u ovoj situaciji, i na to sam strašno ponosna. A na njenoj ruci u mojoj sam zahvalna do neba. D. mi je, kao i uvek od kad se volimo, čuvao leđa i bio stamena, nepokolebljiva podrška. Njih dvoje znaju sve o meni i izneli su me kroz crnilo jučerašnjeg dana. Moja porodica, ljudi koji me vole, razumeju i neguju", Kristinine su reči.