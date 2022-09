Sutra postaje gospođa Vesić! Anja Mit proslavila devojačko veče, za pilota Ognjena spremila čak tri venčanice (foto)

Anja Mit proslavila devojačko veče

Glumica Anja Mit, od iduće nedelje predstavljaće se kao gospođa Vesić.

Da će uskoro stati na ludi kamen, najavila je u intervjuu koji je nedavno dala za magazin Story.

- Fokus mi je na sto strana i zaista uživam u ovom periodu. Nikad mi dani nisu brže prolazili. Najviše vodim računa da nešto ne zaboravimo i bez notesa ne izlazim iz kuće. Otkriću vam da ću imati tri venčanice i da ne znam koja je lepša. Moja prijateljica Merima, koja ima salon venčanica, bila je zadužena da se osećam kao princeza. Jedva čekam da ih obučem, naravno ne sve tri odjednom. (smeh)

Plavokosa glumica, koja je širu popularnost stekla ulogom u seriji “Istine i laži”, budućeg supruga srela je zahvaljujući poslu.

- Upoznali smo se na snimanju emisije koju sam tada vodila. Imala sam zadatak da letim avionom, a on da upravlja jer je pilot. Bila je to ljubav na prvi pogled i let koji ću zauvek pamtiti. Posle svega par meseci veze počeli smo da živimo zajedno i uveliko pričali o sledećem koraku – braku.

Anja Mit i Ognjen Vesić venčaće se sutra, a harizmatična glumica sinoć je proslavila devojačko veče.

