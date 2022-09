Od sudbine se ne može pobeći: Ovako je Anja Mit upoznala muža pilota, priča dostojna filma!

Ljubav Anje Mit dostojna filma

Glumica Anja Mit proteklog vikenda udala se za pilota Ognjena Vesića. Par se na večnu ljubav zakleo u Crkvi Svete Trojice u Zemunu, u prisustvu porodice i brojnih prijatelja, među kojima se našao veliki broj nevestinih kolega glumaca.

Ata Images

Šarmantna glumica, koja je popularnost stekla ulogom u seriji „Istine i laži“, supruga je srela zahvaljujući poslu.

ATA Images

‒ Upoznali smo se na snimanju emisije koju sam tada vodila. Imala sam zadatak da letim avionom, a on da upravlja jer je pilot. Bila je to ljubav na prvi pogled i let koji ću zauvek pamtiti. Posle svega nekoliko meseci veze počeli smo da živimo zajedno i uveliko pričali o sledećem koraku – braku.