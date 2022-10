Posle venčanja svi čekaju samo jedno: Anja Mit otkrila kada stiže beba

Anja Mit progovorila o trudnoći

Glumica Anja Mit nedavno je izgovorila sudbonosno “da” svom izabraniku Ognjenu Vesiću. Par se na večnu ljubav zakleo u crkvi Svete Trojice u Zemunu u krugu porodice i najbližih prijatelja, a o njihovom gala venčanju i dalje se priča.

Tokom gostovanja u emisiji “Nikad nije kasno” Anja je odgovorila na pitanja koja se tiču njenog braka.

- Mislim da ozbiljnost dolazi vremenom. Možda vam delujem tako, ali sigurno za mesec dana ne mogu da se promenim. Istina je da sam srećnija, ispunjenija i smirenija ispričala je Anja za „Grandov" portal, a onda nastavila o tome kako njena svadba nije bila „raj samo za nju".

- Ljudi nas još uvek zovu i ono što je posebno važno, kažu mi da nikada nisu videli srećnije i veselije mladence. To je svadba kakvu sam želela i o kojoj sam maštala. Da počnemo od pripreme, pa do muža što je najvažnije, pa onda do celokupnog slavlja. Nadam se da ću tako srećna i nasmejana biti uvek! - rekla je glumica.

Na pitanje o proširenju porodice Anja je kroz osmeh odgovorila.

- To ne može stvarno da se planira. Očekivala sam takvo pitanje. Da to sve mi znamo, bili bi androidi, ali kad bude, svi će znati. To svakako ne može da se sakrije - zaključila je Anja.