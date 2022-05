Goca je sa bivšim suprugom preživela pakao, priznaje: Bukvalno sam mu spasila život, u lisicama i u donjem vešu su ga odveli

Goca i Ivan preživeli su pakao u braku

Pevačica Goca Tržan progovorila je o najgorim momentima u životu i otkrila da je bivšem suprugu Ivanu Marinkoviću spasila život kada je zbog upale mozga i nekontrolisanog ponašanja završio u duševnoj bolnici. Iako su tada prebrodili krizu, ubrzo su se razveli jer se otac njene ćerke Lene odao porocima.

Privatna arhiva

- Reč je o encefalitisu, odnosno upali mozga, bolesti zbog koje se on u tim situacijama ponašao kao životinja i nije mogao da kontroliše postupke. Ispadala mu je hrana iz usta, red reči u rečenici mu se mešao. Bukvalno sam mu spasila život tada, on kao ranjena životinja, opirao se, tada sam dojila, došla je Hitna, policija je morala da ga odvede zbog manifestacije bolesti. Stavili su mu lisice i u gaćama izveli, rekla su da je za “Lazu”, da ga vode tamo, ta bolest ostavlja nenormalne posledice, bio je na aparatima, kao u komi - otvorila je dušu pevačica u emisiji “Preživeli”. Mirko Tabašević

Goca i Ivan tek onda su upali u najgoru fazu

Pakao je, međutim, tek usledio.

- Posle svega nisam mogla da živim s nekim ko pije, ko se kocka, mada i nisam znala ništa o tome, htela sam da popravim to sve, on nije imao kapacitet da svari mene i moju energiju, zato je bio nesrećan sa mnom, nisam u fazonu da je on kriv, oboje smo, jer sam ja sipala pet litara vode u ovu malu čašu, koja nije mogla to da primi, prelivala je...

Privatna arhiva

Iako smo se dogovorili da bude bez medija, možda je želeo osvetu, i dalje sam, 11 godina posle, maltretirana, ja mogu da kukam sada, ali opet bih sve isto zbog ćerke. Ona je oplemenila mene u svakom smislu, sad ima 15 godina i vrlo je prisebna. Ivan je njoj samo biološki otac. Onda smo dobile Rakija našeg, koji je voli, nekad kažem, više nego ja. Čak želi da studira produkciju jer je to videla od Raše.