Neka nam je srećno! Goca i Raša imaju divan povod za slavlje!

Goca Tržan i Raša Novaković proslavli su desetu godišnjicu braka, a tim povodom organizovali su proslavu na kojoj su okupili članove porodice i najbliže prijatelje. Najvažnija zvanica, bez sumnje, bila je pevačicina ćerka Lena, koja je i sama ove godine imala veliko slavlje, budući da je postala punoletna.

Goca Tržan i Raša Novaković već četrnaest godina uživaju u ljubavi, od toga su deceniju u skladnom braku. Zbog razlike u godinama mnogi su mislili da je njihova emotivna veza unapred osuđena na propast, ali su ih oni demantovali na najbolji mogući način.

- Naša veza i brak podsticaj su svima koji misle da im godine ili bilo koja druga razlika mogu praviti problem. Ako postoji iskrena i duboka posvećenost, ljubav, prihvatanje i razumevanje, nema mesta za bilo kakvo isticanje razlika – rekla je Goca jednom prilikom,

Otkrila je i kako ju je svekrva prihvatila.

- Kad smo nas dvoje počeli da se zabavljamo, razgovarala je sa Rašom. To mi je muž kasnije pričao. Rekla mu je: Slušaj, ona je ozbiljna žena, ima dete. Moraš da budeš oprezan i pametan. Ako voliš nju, njeno dete moraš da voliš još više. Moraš znati da je njoj dete na prvom mestu i nemoj očekivati da ćeš ti ikada biti na prvom mestu. I da znaš, to dete moraš da voliš kao da je tvoje. Antonio Ahel/ATA Images

Venčanje Goce Tržan i Raše Novakovića bilo je glavni događaj 2015. godine na domaćoj javnoj sceni. U trenutku venčanja bili već čitave četiri godine zajedno. Upoznali su se kada je Raša na poziv druga došao na probu sa Gocinim bednom, koja ja bila zakazana u jednom studiju u Novom Sadu, a simpatije su se rodile na prvi pogled.

Povodom velikog jubileja, deset godina braka, Goca Tržan se surpugu obratila emotivnom porukom:

- Evo nas, tačno pre deset godina na ovaj dan… Retko ko nam je davao par godina, a bas 10 godina trajanja i mene zadivljuje, jer izdrćati mene, ovakvu, zaslužuje divljenje. Samo ti razumeš razmaženu devojčicu i ženetinu u jednom pakovanju, samo ti voliš i brkatog, kratkonogog, besnog čikicu koji izviri iz mene kad se osećam nemoćno i besno i nežnu, emotivnu ženu kad se osećam najmoćnije. Sve si razumeo i uspeo da me ohrabriš da pomirim sve suprotnosti u sebi. I evo nas nakon 10 godina, i dalje smo porodica, bogatiji za odraslu devojku, bogatiji za sve ljude koje smo upoznali i možemo ih nazvati prijateljima, bogatiji za preboljene tuge i nedostajanja, bogatiji za svako zajedničko jutro…

-Znaš da mrzim patetiku, ali imam potrebu da ti se zahvalim: za sve što radiš za nas kao otac, muž, prijatelj i muškarac, za to što ne dozvoljavaš da se podrazumevamo, za to što si stalno drugačiji i bolji i zbog toga ti se divim, za to što i ja stalno želim da budem bolja. Volim te. Volim te slobodno.Nek nam je srecno. Nismo loši: 14 godina zajedno, od toga 10 godina braka. Ko bi rekao za ovakva dva ludaka.









