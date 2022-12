Goca Tržan učiniće sve da zaštiti ćerku: Ne dozvoljavam da se Lenino ime zloupotrebljava, ona i ne zna da je otac pominje

Pevačica Goca Tržan priznala je da ćerki Leni prećutkuje pojedinosti koje se tiču života njenog oca Ivana Marinkovića, učesnika rijalitija televizije Pink.

Mirko Tabašević

‒ Lena i ne zna da je otac pominje u rijalitiju. Mi to ne gledamo. Niko ne bi trebalo da zloupotrebljava njeno ime, ne dozvoljavam to. Moje dete ne želi da bude popularno. Do sada sam odbila toliko naslovnih strana jer ona ne želi da se slika sa mnom, i drago mi je zbog toga. Mada nekad mi je i krivo kad pomislim: „Jel se ti mene stidiš?“ ‒ otkrila je pevačica za Blic i dodala da o Ivanovom i Leninom odnosu u budućnosti ne želi da priča za medije.

Andreja Damnjanović

Podsećamo, Goca nikada nije krila razlog zbog koga se razvela od Ivana.

‒ Prvo sam izabrala da mu pomognem. Kada sam shvatila da on ne želi pomoć, ne vidi da ima problem, otišla sam jer imam dete o kojem moram da brinem. Ko je imao tu vrstu problema zna o čemu pričam ‒ ispričala je jednom prilikom pop zvezda.