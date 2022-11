Goca Tržan otvorila dušu o bolestima zavisnosti: Osećala sam se očajno, nemoćno i bezvredno

Razvod Goce Tržan bio je veomaburan, a pevačica dugo nije želela da komenariše razboge zbog kojih je stavila tačku na brak sa Ivanom Marinkovićem. Nedavno je po prvi put priznala da je proživljavala pravi pakao i da je samo želela da zaštiti ćerku Lenu i pruži joj bezbrižno detinjstvo.

Mirko Tabašević

‒ Razveli smo se jer je on jedan neradnik koji se kockao i prokockao svu moju ušteđevinu. Razveli smo se jer se propio. Razveli smo se jer me je ponižavao i u trenucima pijanstva pravio scene, što mogu da posvedoče mnogi naši prijatelji - priznala je Goca nedavno i u svojoj emisiji "Ako progovorim" na K1 na temu bolesti zavisnosti ugosila Dejan Stanković koji je bio zavisnik o kockanju.

Stanković koji sada vodi centar za odvikavanje od kockanja tvrdi da kod zavisnika ne postoji potpuno izlečenje već samo činjenica da li to rade ili ne. Goca Tržan je tada odlučila da ispričala primer iz privatnog života.

ATA Images

- Sećam se svog slučaja i osećaja, bila je to neviđena nemoć. Osećala sam se očajno, nemoćno i bezvredno. Nisam znala kuda da pođem. Najčešće idemo na emotivnu ucenu, “ako ne budeš prestao da piješ i da se kockaš mi ćemo se razvesti”. Najčešće to ne daje nikakvog efekta. Na kraju smo se razveli hvala Bogu. Ne znam šta je ispravan put. Ne možeš ti da odvučeš nekoga na silu i da mu kažeš da mora da se leči. Uslovila sam ga.

Žao mi je što je izabrao taj put jer mislim da to nije njegov put, ali to je njegov izbor. Prvo sam izabrala da mu pomognem. Kada sam shvatila da on ne želi pomoć, ne vidi da ima problem, otišla sam jer imam dete o kojem moram da brinem. Ko je imao tu vrstu problema zna o čemu pričam. Ono što je najneverovatnije u celoj priči vezanoj za zavisnosti jeste da roditelji minimiziraju problem – otkrila je Goca Tržan.

Luka Šarac