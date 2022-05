Bivši muž Goce Tržan sa suzama u očima progovorio o odnosu sa ćerkom Lenom: Nemamo kontakt, ali to nije moj izbor

Bivši muž Goce Tržan progovorio o odnosu sa ćerkom Lenom

Ivan Marinković priznao je da sa ćerkom Lenom nema kontakt, što mu jako teško pada. Za to, kako kaže, nije kriva njegova bivša supruga, pevačica Goca Tržan.

- Jednostavno, neke stvari su se dešavale u prethodnom periodu mog života, i ostavile traga na sve. Ne mogu da krivim ni sebe jer nikome nisam ništa nažao učinio, osim što sam bio gde jesam i radio to što jesam. Ovo su posledice – započeo je svoju ispovest za nedeljnik Svet bivši muž Goce Tržan, pa dodao:

Privatna arhiva

- Ja sam strpljiv i svestan sam svega. Čekam. Svaki normalan čovek bi se loše osećao u mojoj situaciji, da sa svoje dvoje dece nema relaciju kakvu bi voleo. Žao mi je što je tako, ali neću da kukam i patetišem. Ne volim da pričam o tome kako se osećam i šta radim. Kad je ćerka u pitanju, neke stvari su se desile. Verujem u bolje sutra, verujem da će sve doći na svoje. To što ne učestvujem u njenom odrastanju, nije moj izbor – ispričao je Ivan, pa se osvrnuo na temu alimentacije.

Privatna arhiva

- Postojala je priča o neplaćenim alimentacijama, to je najveći deo moje krivice, međutim, to sam sve regulisao. To je moja obaveza kao oca, i tu nema spora, dileme, to tako treba. Lena će sada da napuni 15 godina, odrasla je devojka.