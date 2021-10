Bez telefona i društvenih mreža, danas nezamislivo: Ovako je Pele osvajao Olgu, skupio je hrabrost i za najveću ludost

Olga Odanović i Dragan Petrović Pele jedan su od najskladnijih parova javne scene

Glumica Olga Odanović tokom dugogodišnje karijere ostvarila je niz zapaženih uloga, za koje je dobila prestižna priznanja. Ipak, izgleda da nas je kao komšinica Mileva u potpunosti osvojila.

Priznata komičarka je duže od tri decenije u braku sa ništa manje uspešnim kolegom Draganom Petrovićem Peletom. Imaju sina Jakova, koji je završio produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti, i ćerku Lenku, koja je krenula glumačkim stopama roditelja.

Dalibor Danilović

Olga Odanović i Dragan Petrović Pele - Ljubavna priča o kojoj danas mnogi maštaju

Olga i Pele upoznali su se još na Akademiji, a o njihovoj nesvakidašnjoj ljubavnoj priči glumica je pričala u emisiji „TV lica kao sav normalan svet“.

‒ Radili smo diplomsku predstavu Nenada Prokića „Groblje automobila“. Tada sam već završila Akademiju, Pele još nije, bio je na četvrtoj godini. On je, inače, mlađi dve godine ‒ otkrila je Olga.

‒ U toj predstavi igrali smo muža i ženu i trebalo je da se u jednoj sceni poljubimo. Ali, on je to stalno izbegavao govoreći: „Ne moramo baš sada“. I tako smo stigli do generalne probe. Ništa ja nisam primećivala. Družili smo se, sve je bilo u redu. Na kraju smo uradili i tu scenu.

Privatna Arhiva

Jednog dana, po povratku kući, shvatila je da Pele ide za njom.

‒ Sve vreme mi je govorio: „Moram nešto da ti kažem“. Rekla sam mu da žurim, nemam vremena za razgovor. Tada sam živela u Zemunu sa bratom i jednom drugaricom iz Splita koja je studirala veterinu. „Dobro, samo da te ispratim“, zamolio me je. „Šta ti je odjednom pa si odlučio da me pratiš kući“, pitala sam ga, pomalo zbunjena. Ništa mi nije bilo jasno. Sutradan, dolazim na probu, a u vežbaonici samo Pele. Pitam ga gde su svi, kaže : „Doći će malo kasnije.“ Sve je unapred dogovorio. (smeh) Boško Karanović

Olga Odanović i Dragan Petrović Pele - Neobična prosidba označila početak velike ljubavi

Kada joj je rekao „ja ću s tobom da se ženim“, uzvratila je: “Ti nisi normalan”.

‒ Pa, šta sam drugo mogla da mu kažem, čoveka nisam praktično ni poznavala. Osim toga, nisam bila spremna za muško-ženske ljubavne priče. Tada sam završila dugu vezu i trebalo mi je vreme da malo budem sama, da otpatim. Ispostavilo se da se Pele tu našao kao „lek“ ‒ priznala je Olga Odanović i uz smeh dodala da se sve brzo izdešavalo.

‒ Uselio se kod mene za dva dana. Doneo je svoje stvari, čak i mini-stereo uređaj. Ali, bilo je lepo. Sa drugaricom sam otišla na letovanje koje sam ugovorila pre nego što sam ga srela. Imala sam život i pre njega. (smeh) Posle dva dana došao je za mnom u Poreč sa našim budućim kumom. Uvek je bio uporan u svemu.

Boško Karanović

Na pitanje kako glasi recept za dug i uspešan brak Olgin odgovor je kratak i jasan.

‒ Morate jedno drugo da razumete i poštujete. Ljudi misle da se parovi iz iste profesije bolje razumeju. To ne mora da bude pravilo. Trudim se da se u našoj kući ne priča o poslu ili da tu temu doziramo što je više moguće. Razgovaramo o nekim normalnim stvarima koje život čine lepim.