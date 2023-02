Njihovog kuma svi dobro znate, malo je falilo da im upropasti venčanje: Ovaj detalj sa svadbe Olge i Peleta i danas se prepričava

Kum Olge i Peleta je poznati glumac

Jedan od naših najistaknutijih glumaca Dragan Petrović Pele, koji je kao profesor na Fakultetu dramskih umetnosti iznedrio neke od najpopularnijih glumaca mlađe generacije, i sam je nekada bio student.

Diplomirao je u prvoj klasi profesora Vladimira Jevtovića, zajedno sa Draganom Bjelogrlićem, Miloradom Mandićem, Vesnom Trivalić, Srđanom Todorovićem, Slobodanom Ninkovićem, Mirjanom Joković i Vesnom Stanojević.

Boško Karanović

Iz četiri godine fakulteta i brojnih zajedničkih saradnji rodila su se prijateljstva za ceo život. Kada je došlo vreme da Pele stane pred matičara sa koleginicom Olgom Odanović, dileme nije bilo. Za kuma je izabrao kolegu.

‒ Olga i ja upoznali smo se radeći predstavu “Groblje automobila” i vrlo brzo shvatili da je to to. Uživali smo i nismo razmišljali o braku, a onda su nas ubedili da to uradimo pošto je Olga bila trudna. Rekli su mi da je procedura oko priznavanja deteta toliko komplikovana, pa smo shvatili da je ovako jednostavnije i venčali smo se dvadesetak dana pre nego što se porodila.

Privatna Arhiva

Ipak, ni to nije pošlo sasvim glatko.

‒ Moj kum Boda Ninković zakasnio je na venčanje. Čekali smo ga tako ispred matičara i kada se konačno pojavio, časkom smo završili ‒ pričao je Pele. Nebojša Babić