Bila sam u šoku, dva dana kasnije uselio se kod mene: Ovako su se venčali Olga i Pele, sudbinu im je odredilo Groblje

Ako postoje znakovi pored puta koji ukazuju na budući sled događaja, onda su Olga Odanović i Dragan Petrović Pele brzo mogli da naslute da će jednog dana biti u braku, budući da su se upoznali tokom rada na predstavi „Groblje automobila“, u kojoj su igrali muža i ženu. Zapravo, Pele je odmah shvatio da je sreo ženu svog života. Još na generalnoj probi Olgi je, iz čista mira, rekao: „Ja ću se tobom oženiti“.

Privatna Arhiva

‒ Iako mi je to tako mirno saopštio kao da je sve rešeno, bila sam u šoku i upitala ga da li je normalan jer se nismo ni poznavali kako treba. Tog dana me je ispratio do kuće, odlučan da svrati kod mene. Ubeđivanja da ne živim sama i da imam cimerku nisu mi pomogla da ga odgovorim. Stanovala sam u iznajmljenom stanu u Zemunu. Bilo je veoma čudno. Dugo smo sedeli i pričali, a dva dana kasnije uselio se kod mene i odmah smo počeli da živimo zajedno ‒ ispričala je glumica u jednom intervjuu.

Boško Karanović

Olga Odanović i Dragan Petrović Pele venčali su se nekoliko godina kasnije.

‒ Bila je to ceremonija bez mnogo pompe na kojoj su pored nas bili prisutni samo kumovi. Nikada nisam volela velika venčanja, što je ostalo do danas. Najvažnije je da sam pored sebe imala pravog čoveka ‒ iskrena je Olga Odanović.

Boško Karanović

Skladan glumačko-bračni par zajedno je već tri decenije, a u braku su dobili sina Jakova i ćerku Lenku, koja je odlučila da krene stopama roditelja.