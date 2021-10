Jovana i Željko Joksimović ekskluzivno za HELLO!: Ana i Srna već sada sve znaju, svet je spreman za njih i one za njega

Jovana i Željko Joksimović ekskluzivno za HELLO! otkrivaju koliko im u gustom poslovnom rasporedu ostaje vremena za romantiku, kako tumače pojam ljubomore i kada su shvatili da su savršen tim

U njihovim intervjuima često se čuju rečenice: “Srećan sam što je Jovana mene odabrala” ili “Željko je za mene idealan u svakom pogledu”. Oni koji imaju priliku da s parom Joksimović provode vreme kažu da se to što oboje govore oseća u njihovoj komunikaciji – svakog dana, u svakoj situaciji. Mada upravo tim stavom odišu i ove fotografije, nismo odoleli da ih ne upitamo kako je moguće da je baš sve tako idilično. Lepa voditeljka ističe da je poenta u tome što su odavno naučili da se ne plaše sreće, već da je prihvataju i žive. Potom je dodala:

– U svakom životu, pa i u našem, ima i nesrećnih događaja, ali svi, pa i mi, posle njih nastavljamo dalje. Tako doživljavamo i sreću, kao nešto što nam se dogodilo, hvala bogu, i sa čim treba da nastavimo dalje.

Jovana, nedavno ste rekli: “Jesmo pod velikim pritiskom, i zbog kovida, i novih poslova, i filma koji je Željko producirao, ali to je bio naš izbor, znali smo šta nas čeka. Na neki način, sve to nas je učinilo još bližim, povezanijim. I tu ima romantike, mogu slobodno da kažem”. Kako izgleda romantika u doba prepunjenog poslovnog rasporeda?

Jovana: Pobegnemo na večeru, popijemo po čašu vina, zaboravimo na svet oko sebe, a onda nas zovu deca i to je kraj romantike. Tu počinje ljubav.

Jovana, kakav je bio vaš utisak posle premijere filma "Toma"?

Jovana: Plakala sam, kao i svi. Film je stvarno fantastičan, emotivan, snažan vremeplov, koji vas nosi od prvog do poslednjeg kadra. Pored jasnog Bjelinog majstorstva, za to su zaslužni i glumci. Oni kao da nisu igrali u filmu, već kao da su ga živeli. Neprocenjivo. Svakome preporučujem da ga pogleda i doživi. “Toma” nije samo film, to je zaista sam život, tužan, a prelep. Govori nam koliko često grešimo kada nam sve izgleda crno i loše, jer posle žalimo za tim vremenima, u kojima smo duboko i stvarno osećali, voleli, patili.

Kad imamo mnogo posla, svi smo nervozniji. Ko od vas dvoje burnije reaguje u takvim okolnostima?

Željko: Nema nikakve napetosti. Kao glava porodice, ja uvek popustim. Onda malo sačekam, pa probam ponovo. Na kraju mi uglavnom i uspe ili tako bar izgleda. Jovana je mudra žena, pusti me da izgleda da sam glavni.

Jovana, ponovo moramo da vas citiramo, jer se često šalite u intervjuima, pa je ostala dilema da li je tako bilo i kada ste rekli: “Mi se ne svađamo, ma koliko god to čudno zvučalo. Ja sam ovako hrabra samo na televiziji, a u privatnom životu sam poslušna”.

Jovana: Poslušna majka, poslušna žena. Uživam u tome.

Za nekoliko dana vaše bliznakinje napuniće četiri godine. Spremate li proslavu rođendana?

Željko: Naravno, to je još jedan korak u njihovom životu i napravićemo ga zajedno. Mi, naša porodica, a ako okolnosti dozvole, biće tu i prijatelji. Vakcinisani, naravno.

Jovana, rekli ste da vas fascinira njihova sposobnost da odaberu garderobu koja odgovara njihovim karakterima. Pa, kakvi su im karakteri?

Jovana: Takvi da nemam šta za njih da brinem. Već sada sve znaju. Svet je spreman za njih i one za njega. Biće to veoma zanimljivo.

Da li na isti način vaspitavate ćerke Srnu i Anu i sina Kostu ili su im karakteri toliko različiti da moraju da se prilagođavaju metodi?

Željko: Deca mnogo više nauče iz našeg ponašanja nego iz naših reči, bez obzira na to što se svi roditelji trude da izgovaraju velike i vredne reči, pa i ja imam tu manu. Opet, svestan sam da smo mi ti koji moramo da im pokažemo kako se pošteno, vredno i ispravno živi. Kako se radi, kako se poštuje svet oko sebe, kako se čuvaju ljudi... Trudimo se da to vide i verujem da će biti dovoljno.

Jovana, kada kažete da vam je žao što ljudi Željka ne znaju onakvog kakav zapravo jeste i kakvog ste vi upoznali, na koje njegove osobine prvenstveno mislite?

