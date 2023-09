Toliko liče da je u filmu igrao tatu iz mlađih dana: Ovo je sin Dragana Petrovića Peleta, pomislićete da vidite duplo

Sin Dragana Petrovića Peleta i Olge Odanović preslikan otac

Olga Odanović je jedna od naših najboljih glumica srednje generacije. Zlatana, Milijarda, Mileva..., teško je nabrojati sve sjajne uloge kojima nas oduševljava u najgledanijim serijama, ali i one koje je ostvarila na „daskama koje život znače”. I njen suprug Dragan Petrović Pele ima zavidnu biografiju, a uz to je redovni profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Boško Karanović

Upoznali su se dok su radili na predstavi u kojoj su igrali muža i ženu. Još na generalnoj probi rekao joj je da će se njome oženiti, i tako je bilo.

Budući da su u braku već tri decenije, uspešne karijere gradili su zajedno sa porodičnim životom. Ćerka Lenka krenula je stopama roditelja i već smo je gledali u serijama „Preživeti Beograd” i „Vera”, a sin Jakov? Slavic Artist Management

I on je u istom svetu. Završio je produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti i retko se pojavljuje u javnosti, možda i zato što je njegova profesija vezana za ono što se dešava iza kamere.

Na osnovu fotografija koje objavljuje na Tviteru, mada ih nema baš mnogo, možemo da zaključimo da je preslikani otac.

‒ Žarko Laušević mi je javio da se Olga porodila i da sam dobio sina. Bio sam kod kuće i potpuno sam poludeo, to je za mene bilo vaaaauuuu! Imao sam 27 godina, nisam imao pojma šta je to roditelj. To sam tek kasnije saznao. Jakov nije spavao do petnaeste godine – spavao je samo kad ga ljuljaš, čim prestaneš, on se probudi. Sad je druga situacija, sad spava normalno ‒ ispričao je Pele jednom prilikom.

Jakov se pre nekoliko godina oprobao i kao glumac. Sa ocem se pojavio u filmu „Falsifikator‟, gde je igrao njegovu mlađu verziju. Od gena je nemoguće pobeći, ali je ipak izabrao nešto drugačiju profesiju, i dobro mu ide. Youtube printscreen