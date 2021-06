Pesma uz po koju suzu radosnicu: Cela estrada na proslavi Željkovog 1. rođendana, presladak dečak poneo tatino prvo odelo

Prvi rođendan Željka Ražnatovića slavio se noćas uz pesmu, igru i sjajnu atmosferu

Danima unazad sa nestrpljenjem se iščekivao 3. jun, dan kada je pre godinu dana na svet došao Željko Ražnatović, unuk pevačice Svetane Cece Ražnatović. Veljko i njegova supruga Bogdana, odlučili su sa sinu prirede gala slavlje, a obe porodice učestvovale su u pripremama, koje su trajale nedeljama. Boško Karanović

Glamurozna proslava organizovana je u jednom elitnom prestoničkom restoranu, gde su prisustvovali brojni prijatelji, Cecine kolege sa estrade, Veljkovi prijatelji iz sveta sporta, kao i brojni članovi porodica Ražnatović i Rodić. Ceo prostor uređen bio je dekorisan u duhu džungle, a slavljenik je posebno bio oduševljen balonima sa sa animal printom, kao i figurama različitih životinja.

Ceca se na slavlju unuka pojavila u kombinaciji koja joj je savršeno pristajala, a iako je svojom lepotom plenila, svu pažnju novinara i prisutnih odneo je jednogodišnji Željko, koji je nosio očevo prvo, belo odelo.

- Danas je poseban dan. Ovo je Veljkov smoking, on je slavio ovako svoj prvi rođendan, pravi tatin sin. Brzo mi je proletelo vreme, mnogo sam srećna i ponosna i zaljubljena u mog lepog miša. On je mali, imaće uspomene. Čekam da on napuni tri godine pa ćemo videti za poklon. Mama je lepotica, on je isti Veljko za sad. Ovo je naš poseban dan, želimo da se svi provesele. Veljko se sjajno snašao u ulozi oca i njegov otac je isti takav bio - rekla je Ceca sa suzama u očima.

Među prvima na proslavu stigli su i Bogdanini roditelji, sestra Nataša Rodić, tetka Anastasija Ražnatović, Haris i Melina Džinović, Aca Lukas, kao i Ivana Pavković, koja je zabavljala goste.

Ponosna Ceca blistala je čitave večeri u društvu partnera Bogdana Srejovića, koji je na slavlje doveo i svoju ćerkicu.

Koliko je srećna i ispunjena, Ceca je pokazala i pesmom. Pevajući velike hitove i to samo u čast svog unuka, Ceca je atmosferu dovela do usijanja.

Prvi rođendan Željka Ražnatović - slavljenička torta oduševila goste

Sigurno najemotivniji momenat večeri bio je i kada je pred goste izneta prelepa rođendanska torta, kojoj se slavljenik obradovao iz sveg srca.