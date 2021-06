Euforija u domu Ražnatovića: Sutra Željko slavi 1. rođendan, Anastasija sprema originalan poklon

Prvi rođendan Željka Ražnatovića, Bogdaninog i Veljkovog sina, obeležiće se sutra velikom proslavom u jednom beogradskom restoranu. Porodice Ražnatović i Rodić u potpunosti su okupirane organizacijom slavlja, a baka Ceca posebno je uzbuđena.

- Ceca je odlučila da posebno obeleži ovaj dan. Zato se sa Bogdanom i Veljkom dogovorila da naprave žurku. Angažovali su firmu koja će biti zadužena za dekoraciju i ketering, a zabava će biti organizovana u elitnom beogradskom restoranu. Sve će biti dekorisano u plavo-belim nijansama. Željko će nositi odelo koje je specijalno kreirano za njega, a i za Cecu će biti napravljena posebna haljina. Još se ne zna šta će folk zvezda kupiti unuku na poklon - kaže izvor dnevnog lista Blic. View this post on Instagram A post shared by C E C A (@cecaraznatovic)



Prvi rođendan Željka Ražnatovića tetka Anastasija sa nestrpljenjem iščekuje

Kako je do slavlja u čast najmlađeg i najslađeg člana porodice Ražnatović ostalo nešto manje od 24 sata, Anastasija priznaje da je veoma nestrpljiva.

- Kao da se juče rodio, a on je pre par dana prohodao. Propričao je i već govori mama, tata, deda. Tetka je rekao jednom i nikada više. Moram nešto da mu kupim, ipak je on Blizanac na tetku i babu. To jest, na drugaricu, da se ispravim - rekla je kroz osmeh ćerka Cece Ražnatović i priznala da Željku sprema prelep poklon. Naime, ona je odlučila da svom bratancu spremi poklon koji će mu ostati zauvek kao uspomena. U pitanju je poseban komad zlata na kom će biti ugravirana posveta.

Takođe, i Anastasija za proslavu priprema posebnu toaletu koju je poznati kreator spremio za nju. I ona će pored Veljka i Bogdane dočekivati goste, prenosi Blic.