Vesna Đogani progovorila o Đoletovoj aferi: Sačekala sam da deca legnu, a onda ga otvoreno pitala...

Prevara Đoleta Đoganija dobila epilog, Vesna pred kamerama otkrila šta se dešava u njihovom porodičnom domu...

Vesna i Đole Đogani konačno su progovorili o navodnoj ljubavnoj aferi u čijem se središtu prošle nedelje našao popularni denser. Naime, on je usnimljen kako se u svom automobilu ljubi sa nepoznatom ženskom osobom. U međuvremenu ispostavilo se da je reč o poslovnoj saradnici koja decenijama vodi papire njegove firme. Vesna i Đole prvo su danima bili nedostupni za bilo kakav komentar, a onda je lepša polovina popularne grupe odlučila da prekine tišinu u emisiji „Premijera vikend specijal“.

‒ Nema govora o bilo kakvoj prevari. Moj suprug je iskren čovek, nikada ne bi bio sa mnom zarad imidža ili čega već. Zaista nemam nameru bilo šta da demantujem, pogotovo što je velika šteta već učinjena. Dugo sam u javnom poslu, odlično znam kako neke stvari mogu da se plasiraju, da se izmontiraju... Ovakav marketing ne bih poželela ni najgorem neprijatelju. Od imidža koji godinama ozbiljno gradimo pravi se kupus-salata ‒ slikovito je opisala Vesna Đogani, a potom objasnila ko je ženska osoba sa spornog snimka:

Ata Images

‒ Žena sa snimka je naša poslovna sradnica koja već dvadeset godina vodi papire u vezi sa svim našim poslovanjima. Dnevno se čujemo bar pedeset puta. Ni kriva ni dužna našla se usred skandala, samo je zahvalila Đoletu što je njenom bratu odneo televizor. Jesu se poljubili, ali tako bih sada i ja tebe mogla da poljubim, i kada bi neko to usnimio, eto nas u vezi. Nas dve smo se čule, rekla sam joj da se smiri, da gleda sebe, i da nijednog trenutka nisam posumnjala da prema Đoletu gaji emocije koje prelaze granicu prijateljskog.

Ata Images

Vesna objašnjava da u Đoleta nijednog trenutka nije posumnjala jer odlično poznaje čoveka sa kojim već dve decenije deli život.

‒ Đoletov i moj odnos potpuno je iskren. U njega sam možda sumnjala kad sam bila klinka, na početku vezu, ali to su već neke dečje bolesti koje smo svi preležali. Kada sam pogledala prvu najavu za „Paparazzo lov“, nije mi bilo svejedno. Sačekala sam da deca legnu, jer pred njima ne volim da pričam o takvim stvarima. Đoleta sam otvoreno pitala „da“ ili „ne“, rekao mi je da nema pojma o čemu je reč i da on ništa nije uradio. Ja sa tim čovekom živim već dvadeset godina, odlično ga poznajem, znam kad mu se smeši brk... U najgoroj poziciji je muž naše saradnice, on nije iz javnog sveta, ne zna kako stvari funkcionišu, i sve ovo jako ga je pogodilo. Pokušali smo da mu objasnimo, ali znate već kako muškarci na Balkanu reaguju.