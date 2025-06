Pogledajte kako je Vesnin i Đoletov sin stigao na maturu, ispred hotela masa se samo sklonila da on prođe

Sin Đoleta Đoganija i Vesne Đogani postao je pravi dasa. Adriano je u decembru prošle godine proslavio punoletstvo, a sada je došlo vreme i za završetak srednje škole. Najlepši način da se sve proslavio upravo je matursko veče. Luka Šarac

Ponosni roditelji odlučili su da Adrianu ispune svaku želju, a tinejdžeri u današnje vreme nimalo nisu skromni. Adriano se ispred luksuznog hotela u centru Beograda pojavio baš kao da je u Holivudu.

Skupoceni automobil, i to BMW iz najnovije serije, zaustavio se pred ulazom hotela, a okupljeni maturanti, kao i njihovi roditelji, sa oduševljenjem su posmatrali Adriana kako nasmejan izlati iz kola noseći u ruci ogroman buket cveća.

Instagram printscreen

Džentlmenski, sin Đoleta Đoganija otvorio je vrata svojoj pratilji, izveo je iz automobila, nakon čega su nasmejani pozirali pred okupljenim fotoreporterima. Instagram printscreen

Nema sumnje da je sin Đoleta Đoganija lepotu i stav nasledio od svojih roditelja, a šta će biti njegov sledeći korak u životu, nakon završetka srednje škole, ostaje da vidimo.

"I šta ja sad da radim", u duhu svoje pesme, Vesna je podelila prelep video na svom profilu na Instagramu i pokazala kako njen i Đoletov sin izrasta u pravog muškarca.

- Od roditelja svaki dan dobijam pažnju i ljubav, što je meni dovoljno. Kao roditelji su fantastični. Razumeju me, o svim temama pričaju sa mnom. Uvek će da me sasušaju, uvek da mi sve kažu. Svađam se sa njima, to je normalno. Oboje su na mene imali uticaj tokom odrastanja, za neke više utiče mama, za neke tata - rekao je nedavno Adriano.

Neka je sa srećom!