Vesna i Đole Đogani ekskluzivno za HELLO! otkrivaju pravu istinu o preljubi

Vesna i Đole Đogani otkrivaju zbog čega ih aktuelna priča o preljubi ni na trenutak nije izbacila iz takta...

Teško je izbrojati koliko je puta u protekle dve nedelje u medijima koji se bave estradnim zbivanjima analizirano da li je Đole Đogani prevario suprugu Vesnu, kao što je navedeno u emisiji “Paparazzo lov”. Nizali su se komentari u stilu “ja bih da sam na njegovom ili njenom mestu...”, prognoze da li će ostati zajedno, konstatacije da tvrdnju ne prati nijedan pravi dokaz, a bilo je i onih koji su mislili da su sami izrežirali priču kako bi dobili na publicitetu. Iako im telefoni i dalje zvone od jutra do mraka, a danima su se oko njihove zgrade vrzmali i fotoreporteri, njih dvoje su toliko smireni, kao da se u jeku afere nalazi neki sasvim drugi par.

‒ Izgleda da je pojedinim medijima jedino važno da naprave aferu, makar bez ikakvog osnova. Kad čujem pojedina novinarska pitanja, ne znam kako da na njih odgovorim, jer nemaju nikakvog smisla. Još gore je što te kad ne želiš da sarađuješ čekaju izmišljene priče, što se nama desilo. Na kraju se došlo dotle da su pisali kako su komšije iz našeg stana čule vrisku, a mi tada uopšte nismo bili kod kuće. Dosadilo mi je da čitam šta je rekao „izvor blizak ovome ili onome“, a da ne govorim o mojim rečima ispred kojih stoji „izjavio je denser“. Neće biti da sam samo “denser”. Tužno je što deo javnosti veruje u sve što čuje. Ne želim da ih uvredim, ali to su takozvani rijaliti-ljudi, koji nemaju svoj život pa se bave tuđim, ne znajući da li je nešto istina ili ne – kaže Đole.

Luka Šarac



Duhovito je zvučala Vesnina rečenica: „Đole bi mi rekao da ima drugu ženu“.

Vesna: Da, sigurna sam u to, baš kao što sam sigurna da mi ne bi vređao inteligenciju, kao što ne bih ni ja njemu. Balkan je patrijarhalna sredina, čega se mi ne odričemo, ali naš odnos je nestvaran do te mere da ponekad smeta drugim ljudima. Đole je uvek bio surovo iskren, čak i kad je znao da bi za naš posao bilo lagodnije da nije takav. Umeo je da mi kaže „nemoj to da obučeš, otpevaš, uradiš, izbegni tu temu u emisiji“, a onda bi mi do detalja obrazložio zbog čega. Kad bih ga saslušala i razmislila, shvatila bih da je u pravu. Uz njega sam sazrela u pristojnu, normalnu ženu, a danas je biti normalan gotovo isto što i biti vanzemaljac.

Đole: Kada smo se upoznali, Vesna je imala 23 godine, a ja sam iza sebe imao mnogo iskustva u ovom poslu, brak, decu... Sigurno je da sam želeo da svoje znanje prenesem njoj. Ona ima svoj stav, mišljenje, šarm kojim osvaja ljude. Sve što smo postigli rezultat je dogovora.

Vesna: To što smo odlučili da budemo javne ličnosti ne znači da smo bilo kome dozvolili da od nas pravi ono što nismo. Ne idemo po rijalitima, ne tražimo problematične sponzore, niti se družimo sa takvim ljudima. Šta onda hoćete od nas?

Koga ste one večeri kada je puštena priča o navodnoj aferi prvo pozvali i rekli :“Čućeš to, ali ne brini, nije istina”?

Vesna: Nikoga, niti nas je neko od porodice pozvao.

Đole: Tek posle nekoliko dana sestra Nađa poslala mi je poruku sa pitanjem da li je sve OK. Odgovorio sam da jeste. Kasnije su nam svi govorili: “Ma, pustite ih neka pričaju, neka pišu, važno je da vas dvoje to ne može da poremeti”. Za ovakvu aferu mnoge kolege bi dale 20.000 evra da bi se o njima toliko pričalo.

Luka Šarac

Bilo je onih koji su pomislili da ste vas dvoje baš to uradili.

Đole: Oni koji su hteli da nam napakoste napravili su nam odličan marketing. Kada je Vesna rekla „ja verujem svom mužu“, brže bolje su objavili montažu čija je poenta bila da od nje naprave glupaču, koja više veruje meni nego svojim očima. Međutim, dan posle nastavka te ružne, izmišljene priče o tome nisu pisale nijedne novine, ali su zato iz Vesnine rečenice „žena koja ništa nije kriva postala je kolateralna šteta“ zaključili ko je idealna meta. Okomili su se na našu saradnicu, koju su optužili da je moja ljubavnica. Budući da nije javna ličnost, pa joj je sve ovo nepoznato, u njoj su videli najslabiju kariku. Nemaju šta da pronađu, jer je onaj besmisleni snimak sve što su imali, ali prolongiranjem priče mogu da joj unište brak. Pitam se da li će oni koji su sve ovo osmislili stati ispred ogledala i reći: “Danas sam učinio ili učinila dobro delo, razorila sam jedan brak”.

Vesna, svojevremeno ste rekli: „Imam poverenje u njega, ali ga ipak proveravam. Još smo ljubomorni jedno na drugo“. Da li je i sada tako?

Vesna: To je bio odgovor na pitanje da li sam nekada bila ljubomorna, a odnosio se na vreme kad smo bili na samom početku zajedničkog života. Ko kaže da nikad nije bio ljubomoran – laže, a u početnim fazama ljubavi nismo mogli da imamo ovoliko poverenje jedno u drugog kao danas. Uz sve što prati prve mesece, pa i godine jedne veze, išla je i moja nesigurnost. Sada, kad sam znatno starija, sve je drugačije.

Đole: S vremenom se menjaju odnosi, emocije. Nas dvoje smo zajedno rasli.

Luka Šarac

Zbog 18 godina razlike među vama pre bi se reklo da ste vi sazrevali, a Vesna rasla.

Đole: Godine garantuju starenje, ali ne i sazrevanje. Najvažnije mi je što kad se nas dvoje, u nekom momentu, pogledamo u oči, još u njima vidimo nekadašnji sjaj i energiju. Ako toga ima, onda je to pravo.



Koliko ste se promenili za tih dvadeset godina?

Nastavak intervjua pročitajte u novom broju magazina HELLO! koji je u prodaji od 21. maja