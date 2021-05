Najskladniji brak na estradi pred pucanjem: Đole Đogani prevario Vesnu! Kamere sve zabeležile, snimak ćete pogledati više puta (video)

Đole Đogani prevario Vesnu – vest koja je danas odjeknula poput bombe još nije dobila epilog...

Đole i Vesna Đogani, izgleda, ne žive bajku, kao što se to svih ovih godina činilo. Otkako se poznati denser 2000. godine razveo od nekadašnje supruge Slađa Delibašić, Vesna i on važili su za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Kruna tog odnosa svakako su njihova deca, sin Adriano i ćerka Laura.

Bračna idila narušena je prevarom, i to Đoletovom. Frontmena najpopularnije grupe devedesetih ekipa emisije "Paparaco lov" snimila je kako se u automobilu ljubi sa nepoznatom ženskom osobom. Kako je video-zapis cenzurisan, teško je zaključiti o kome je tačno reč, ali ekipa pomenute emisije navodi:

- Šokantno otkriće, poznati pevač uhvaćen na delu sa drugom ženom. Poljupci za koje su mislili da niko nikada neće videti, a videće ih ceo Balkan. Svi su govorili da je jedan od najvernijih na estradi, ali snicmi govore drugačije.

Đole Đogani prevario Vesnu - Pevačica i dalje bez komentara

ATA Images

I dok snimak beleži milionske preglede, Đole i Vesna se ne oglašavaju. Instagram profil Vesne Đogani danas je jedan od najposećenijih u regionu, međutim, njene reakcije još nema. Pevačica je rano jutros objavila sliku sa nastupa na kojoj je sama, pa su njeni pratioci zaključili da ju je ova vest ipak pogodila, s obzirom na to da je do danas uglavnom objavljivala slike sa Đoletom.

Veliki broj radoznalaca joj je tokom dana u komentarima ispod fotografije postavljao pitanja o aktuelnoj aferi, ali ih je ona brisala.

Kako pune dve decenije kruži priča da je Vesna glavni razlog razvoda Slađe Delibašić i Đoleta Đoganija, bivša supruga popularnog densera imala je šta da kaže na aktuelnu temu.

- Svaki muškarac vara i to je činjenica. Postoji li neki koji nije prevario? Ne bih komentarisala da li sudbina vraća milo za drago, ja sam sve to vezano za Đoleta i Vesnu odavno precrtala. Postoje samo žene koje sve to vide i žele ili ne žele da prećute. Nisam od žena koje će prećutati. Za mene su prevara i laž nešto najgore i to ne praštam - izjavila je Slađa za “Blic”.

Da li će Vesna oprostiti suprugu prevaru, pokazaće vreme, tek nema sumnje da će sporni poljubac poljuljati porodičnu idilu koju su godinama gradili.