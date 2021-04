Dan koji se dugo čekao: Mirjana i Devin Antonović u Palati pravde, a gde je Miroslav Ilić?

Mirjana i Devin Antonović stigli su jutros u Palatu pravde na ročište sa Miroslavom Ilićem u postupku utvrđivanja očinstva, ali se pevač ni ovog puta nije pojavio.

Ata Images

Mirjana je čekajući da ročište počne, u neformalnom razgovoru za "Kurir" rekla da očekuje pobedu i da ne očekuje da će se Miroslav pojaviti. Ona je dodala i da želi da se sve što pre završi, dok njen sin nije želeo ništa da komentariše.

Mirjana je na kratko izašla iz sudnice u toku suđenja kako bi obavila telefonski poziv, ali se ubrzo vratila nasmejana. Ata Images

Mirjana i Devin Antonović - Borba za istinu

Devin Antonović, mladi doktor, danas nije želeo da daje izjave za medije, ali je svojevremeno u ispovesti za HELLO! Otovoreno govorio o odnosu sa Miroslavom Ilićem.

- Do sada, nažalost, nisam imao prilike da vidim. On je mene poslednji put video kada sam imao osamnaest meseci.

Mirko Tabašević

Na pitanje da li je sa Ilićem ikada pokušao da ostvari kontakt Devin je rekao:

- Pozvao sam ga ubrzo pošto sam saznao da mi je biološki otac i rekao mu: „Je l’ to Miroslav Ilić? Ovde Devin, tvoj izgubljeni sin iz Amerike.“ Nastala je pauza posle koje je on odgovorio: „Drago mi je da si živ i da si dobro.“ Pričali smo o raznim stvarima, čak i o fudbalu. Kasnije smo se još nekoliko puta čuli, čak se dogovorili da se nađemo u Beogradu. Kupio sam kartu, ali me je, nažalost, nedelju dana pred put nazvao i otkazao viđanje.

U emotivnoj ispovesti prisetio se jedine uspomene na oca:

- Imam zlatni lančić sa krstićem koji mi je poklonio kada sam imao osamnaest meseci i koji još nosim.