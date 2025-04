Da li je kasno za novi početak – ili je baš sada pravi trenutak?

“Možda je sada kasno…”

Ako se ova misao često javlja, znaj da nisi jedina osoba s tim osećajem.

Mnogi veruju da su velike promene rezervisane za mladost, da je trebalo ranije reagovati. Ali prava istina je da novi početak dolazi onda kada se donese odluka, bez obzira na godine.

Promena ne pita za godine

Promena karijere, životnog pravca, pa čak i načina razmišljanja ne dešavaju se samo u dvadesetim. Mnogo je primera koji dokazuju upravo suprotno. Julia Child je postala kuvarica i TV lice sa 40. Samuel L. Jackson je svoju prvu veliku ulogu dobio sa 43. Vera Wang je dizajnirala svoju prvu venčanicu sa 40. Promena se ne meri godinama – meri se snagom odluke.

Ako osećaš da nešto treba da se menja, ali nisi sigurna šta – zaviri u Cubes blog i prepoznaj najčešće znakove da je vreme za novi početak.

@cubesschool Da li ti ovo zvuči poznato? 👇 – Budiš se bez entuzijazma za posao – Posao ti je rutina bez izazova – Osećaš da stojiš u mestu – Brine te budućnost tvoje profesije – Želiš više fleksibilnosti i sigurnosti Ako se prepoznaješ ne znači da moraš odmah da menjaš sve. Ali možeš da počneš da istražuješ. 🎯 Razmisli: Šta ti trenutno najviše smeta na poslu? Šta bi voleo/la da radiš za 2 godine? Koliko često razmišljaš o nekoj "drugačijoj" karijeri? Možda ovo nezadovoljstvo nije bez razloga. Možda je to prvi znak da je vreme za sledeći korak. Korak koji se zove - Prekvalifikacija. #prekvalifikacija #itposlovi #promenaposla #posao #posaoodkuce #posaoonline #programer #programiranje #posaoizsnova ♬ Strawberry - Prod. By Rose

Zašto baš IT?

Sve više ljudi se okreće IT svetu – ne zato što je to samo trenutno popularno, već zato što u njemu pronalaze priliku da ponovo otkriju sebe. IT ne znači samo programiranje. U njemu ima mesta za one koji testiraju softver, dizajniraju korisnička iskustva, analiziraju podatke, razvijaju aplikacije i prave sajtove koji oblikuju način na koji živimo i radimo.

Za mnoge, ovo nije samo karijerna promena, već početak jedne lične tranzicije – gde se prvi put osećaju da imaju kontrolu nad svojim vremenom, da biraju kada i odakle rade, i da njihov rad ima jasan, vidljiv rezultat. U tom procesu ne otkrivaju samo tehničke veštine – već i strpljenje, upornost i unutrašnju snagu koju možda ranije nisu ni prepoznali. IT nije samo industrija – za mnoge postaje prostor u kom ponovo osećaju smisao.

Gde pronaći pravu podršku za početak?

Ako razmišljaš o tom koraku – ne moraš odmah znati sve. Možeš početi samostalno, istražujući, a možeš pronaći i podršku na svom putu.

U Cubes School sve je prilagođeno onima koji započinju svoju novu priču. Bez obzira da li prvi put ulaziš u IT svet ili već imaš neko znanje – online kursevi su osmišljeni da ti pruže jasnu strukturu, konkretnu praksu i podršku na svakom koraku. Iskusni predavači i zajednica koja bodri – uz tebe su od prvog do poslednjeg časa. Učiš kroz realne zadatke, razvijaš samopouzdanje i dobijaš veštine koje su ti stvarno potrebne za prvi posao.

A do 30. aprila traje i posebna akcija – 40% popusta na sve online kurseve programiranja.

Ako čekaš znak za IT prekvalifikaciju – ovo je tvoj trenutak.