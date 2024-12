Novogodišnji festivali koje treba da posetite i jedan koji je bliži nego što mislite!

🎪✨ Dobrodošli na magični Cubes School novogodišnji karneval! ✨🎪 Sada je pravi trenutak da zakoračite u IT svet! Na sve kurseve programiranja čeka vas 30% popusta! 🎁 Ali to nije sve! Odigrajte igru i osvojite do 150€ dodatnog popusta! ⏳ Ne propustite priliku - praznična ponuda traje do 8. januara! ♬ original sound - Cubes School