Zbog gotovo rasprodatih ulaznica za koncert zakazan 20. februara, Nina Badrić će u Sava Centru održati još jedan koncert – 21. februara. Veliko interesovanje publike potvrdilo je da Beograd u februaru želi još jedno veče vrhunske muzike i emocije.
Publiku u Plavoj dvorani očekuje koncert visokog produkcijskog nivoa, uz raskošan orkestar i program koji objedinjuje bezvremenske hitove poput „Čarobno jutro“, „Rekao si“, „Takvi kao ti“, „Dodiri od stakla“, kao i premijerna izvođenja pesama sa novog albuma „Moji ljudi“, koji izlazi neposredno pred koncerte. Uz Ante Gelo Acoustic Orchestra, ovi nastupi već se izdvajaju kao jedni od najtraženijih muzičkih događaja sezone.
Dodatni koncert predstavlja jedinstvenu priliku za publiku koja nije uspela da obezbedi ulaznice za prvi termin, ali i za sve koji žele da ponovo dožive koncertni spektakl umetnice čiji nastupi u Beogradu tradicionalno nose posebnu emociju i energiju.
Ulaznice su dostupne na: Tickets | Nina Badrić i eFinity tickets
Iz Sava Centra pozivaju publiku da na vreme obezbedi ulaznice, jer se očekuje da i dodatni koncert bude brzo rasprodat.
Slične Vesti
ODLAŽE se koncert Nine Badrić u Beogradskoj Areni - Novi datum 17. maj
Koncert Nine Badrić odložen
09/04/2025Saznajte više
Nina Badrić na korak od rasprodate Arene! Kapaciteti gotovo popunjeni, nestaju i poslednje ulaznice za pop koncert godine!
Nina Badrić održaće koncert 12. aprila i Beogradu
08/04/2025Saznajte više
Nina Badrić u Beogradskoj areni 12. aprila – spektakl koji se ne propušta
Nina Badrić zakazala koncert u Beogradskoj areni
23/12/2024Saznajte više
Pročitajte još
HELLO! promo: Od radoznalosti do ozbiljnog ulaganja - zašto kriptovalute postaju deo savremenih finansija
Od radoznalosti do ozbiljnog ulaganja: zašto kriptovalute postaju deo savremenih finansija
22/12/2025Saznajte više
Zbog velikog interesovanja još jedan koncert Nine Badrić u Sava centru
Koncert Nine Badrić u Sav centru
22/12/2025Saznajte više
Katalog prazničnih želja: Usrećite najdraže – Započnite godinu uz Lilly!
Lilly katalog 2025
22/12/2025Saznajte više
Beograd zasijao u znaku BLING-a: Breskvica, Sergej Pajić i brojne zvezde na glamuroznom lansiranju novog parfema brenda ARMAF
Novi parfem Club de Nuit BLING brenda Armaf svečano je predstavljen na ekskluzivnom događaju koji je okupio veliki broj poznatih ličnosti, influensera iz regiona i sveta, kao i medija
19/12/2025Saznajte više
Deseti Teen Talk: Poraz ne definiše ko ste - već način na koji iz njega izađete
Deseti Teen Talk: Poraz ne definiše ko ste - već način na koji iz njega izađete
18/12/2025Saznajte više
Roland Nemet govori o tome koliko je važno da živimo u skladu sa zakonima prirode
Roland Nemet govori o tome koliko je važno da živimo u skladu sa zakonima prirode
18/12/2025Saznajte više
Komentari (0)