Nestvarno je sladak! Princ Luis pod budnim okom mame Kejt: Nemoj da gasiš sveću!

Kejt Midlton bila je domaćin svog godišnjeg božićnog koncerta u petak uveče, a princezu od Velsa podržali su brojni članovi njene porodice, uključujući i njenog najmlađeg sina, princa Luisa.
Iako je mladi kraljevski član poznat po svom nestašnom ponašanju, pa čak i drskim ludorijama, na događaju u petak, sedmogodišnjak se ponašao besprekorno. U jednom trenutku, Luis je čak viđen kako pali sveću drugom posetiocu koncerta dok su mu plamenovi vraćani. Princeza Šarlot, koja često čuva svog mlađeg brata, viđena je kako pravi isti gest.
Kejt je takođe viđena kako pali tuđu sveću, ali je pazila da tokom tog trenutka pažljivo prati svoje najmlađe dete. To označava slatku razliku u odnosu na pre dve godine kada je Luis viđen kako namerno pokušava da ugasi Šarlotinu sveću.
Taj trenutak nije uznemirio Šarlot, koja se takođe zabavljala ludostima svog mlađeg brata, dok ih je Kejt pažljivo posmatrala. Luis je takođe pokušao da ugasi očevu sveću, ali je princ od Velsa uspeo da je zaštiti rukom.
Luis i njegov stariji brat, princ Džordž (12), izgledali su elegantno u klasičnim odelima, dok je Šarlot (10) nosila svečanu satensku haljinu u kombinaciji sa tamnim hulahopkama.
Ovogodišnji koncert je odao priznanje pojedincima iz cele Velike Britanije koji su posvetili ili volontirali svoje vreme da budu prisutni sa drugima, vodili inicijative koje okupljaju ljude u svojoj zajednici ili pružili pomoć onima oko sebe.
